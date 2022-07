EXAME reúne grandes nomes do empreendedorismo em evento virtual e gratuito nesta 5ª-feira; acompanhe

Acontece nesta quinta-feira, 21 de julho, o Negócios em Expansão 2022. Promovido pela EXAME com o objetivo de fomentar e discutir temas relacionados ao universo empreendedor, o evento é virtual, totalmente gratuito e deve reunir os principais nomes do empreendedorismo brasileiro para debater tendências do setor. Para participar, basta fazer o seu cadastro clicando aqui.

Com início previsto para às 9h, a programação do Negócios em Expansão se estende até o início da tarde. O primeiro painel, “como criar um canal de vendas a prova de crises e falta de clientes”, contará com a participação de Eduardo L'Hottellier, fundador e CEO do GetNinjas; Regina Jordão, fundadora e CEO da Pello Menos; Gustavo Maia, fundador e CEO da Collab e Altino Cristofoletti, sócio-fundador e CEO da Casa do Construtor. A mediação ficará por conta de Leo Branco, editor da EXAME.

Já o último painel, intitulado “vendi minha startup, e agora?”, terá início às 12h30 e será composto por Jorge Vargas Neto, CEO da Bhub; Fernando Sartori, fundador e CEO da Uello e Guilherme Pini, cohead do BTG Pactual Advisors.

Clique aqui para conferir a programação completa e garantir a sua vaga gratuitamente

Ranking Negócios em Expansão

Além das palestras e debates, o evento também apresentará o Ranking Negócios em Expansão, um anuário dos negócios de pequeno e médio porte brasileiros que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo do último ano.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a EXAME, o banco BTG Pactual e a consultoria PwC Brasil e também representa uma extensão do esforço da EXAME em apoiar o capitalismo brasileiro e o que há de mais inovador em negócios que prosperam dos grandes centros aos rincões do país.

Para construção da primeira edição do Ranking Negócios em Expansão, foram avaliados demonstrativos financeiros referentes ao ano de 2021, de empresas com receita líquida entre R$ 2 milhões e R$ 300 milhões.

Participe do evento e conheça, em primeira mão, os negócios que mais conquistaram mercados em 2022!