EXAME recebe multifranqueados para workshop com especialista americana em franquias

A EXAME em parceria com a Communit, ecossistema para formação de franqueados, reuniu nesta quarta-feira, 17, um grupo seleto de multifranqueados para um workshop com Aicha Bascaro, fundadora da American Franchise Academy e uma das principais referências mundiais em franchising.

O evento reforça o movimento de internacionalização do conhecimento sobre franchising no Brasil. Segundo dados da ABF, o país já conta com mais de 200 mil operações e vem registrando um aumento consistente no número de franqueados — em especial dos multifranqueados. Hoje, 88% das redes conta com franqueados com mais de uma unidade e com mais de uma marca.

Ao compartilhar práticas consolidadas em mercados maduros, como o dos Estados Unidos, a especialista contribui para que os empreendedores brasileiros elevem o padrão de gestão e acelerem seus resultados.

O evento, com tradução simultânea, foi marcado pela troca de experiências entre empreendedores e pela discussão de caminhos para fortalecer a competitividade das redes em um cenário de transformação acelerada do varejo.

Os quatro pilares do sucesso

Com mais de trinta anos de experiência no setor, Aicha Bascaro começou como entregadora de pizzas da Domino’s nos anos 1980 e, ao longo da carreira, trabalhou em marcas globais como a Pretzel Maker, Popeyes e Olive Garden. Hoje, ela se decida a treinar multifranqueados nos Estados Unidos.

Com vasta experiência no setor, Bascaro apresentou uma masterclass prática e aplicável, trazendo sistemas e metodologias que auxiliam franqueados a construir operações de sucesso em mercados cada vez mais competitivos.

A especialista destacou alguns pilares para a gestão de franquias com múltiplas unidades:

Equipe : como contratar, reter e motivar colaboradores e líderes de alto desempenho;

: como contratar, reter e motivar colaboradores e líderes de alto desempenho; Receita : estratégias para ampliar vendas de forma consistente, ano após ano;

: estratégias para ampliar vendas de forma consistente, ano após ano; Lucro : o controle rigoroso de custos e maximização da margem operacional;

: o controle rigoroso de custos e maximização da margem operacional; Escala: a estrutura necessária para expandir de forma lucrativa e sustentável.