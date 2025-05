EXAME realiza evento para conectar empreendedores de Santa Catarina; saiba detalhes

A capital nacional das startups e um dos principais polos de inovação do país, Florianópolis será o próximo destino do NEEX Road Show. O evento é uma iniciativa da EXAME, o maior portal de negócios do país, para conectar empreendedores locais a investidores, grandes empresários e à própria comunidade.

Marcado para o dia 8 de maio, das 13h às 20h, no Passeio Sapiens, no bairro Cachoeira do Bom Jesus, o evento é gratuito e voltado para empresas em fase de crescimento que buscam inovação, networking e acesso a novos mercados.

A programação inclui uma série de painéis com nomes relevantes do ecossistema empreendedor. Um dos destaques é a participação de Alberto Kuba, diretor-presidente da WEG, que falará sobre a cultura de inovação da companhia, uma das maiores indústrias do Brasil. Já o ex-nadador e empresário Gustavo Borges fecha a tarde com uma palestra sobre mentalidade de alta performance.

O NEEX Road Show faz parte do ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do país. A ideia é sair dos grandes centros e levar conteúdo de qualidade para regiões estratégicas da economia brasileira, como Santa Catarina — estado que abriga hubs como a Acate Primavera, da associação de tecnologia da cidade, o Sapiens Parque e a Fundação Certi.

No painel “Negócios em Movimento”, por exemplo, empresárias como Betina Zanetti Ramos, da Nanovetores, Cláudia Rosa, investidora anjo, e Dayane Titon, diretora da Baly Brasil, vão compartilhar como suas empresas conseguiram inovar em produtos, abrir caminho para a exportação e transformar nichos tradicionais em negócios escaláveis. A mediação será feita por Camila Securato, CSO da EXAME Educação.

A tarde termina com um happy hour pensado para promover conexões entre os participantes — uma oportunidade de trocar experiências, fazer contatos estratégicos e, quem sabe, fechar negócios.

Programação do NEEX Road Show em Florianópolis

13h45 — Abertura

14h00 — Resiliência e inovação: o setor público que mira o futuro

Lucas Amorim (EXAME) e Paulo Bornhausen

14h20 — Oportunidades na capital nacional das startups

Leo Branco (EXAME) e Topázio Neto (Prefeito de Florianópolis)

14h30 — O que aprender com a cultura empreendedora da WEG

Lucas Amorim e Alberto Kuba (WEG)

14h50 — O que esperar da economia brasileira num ano de incerteza

Leo Branco, Gabriel Motomura (BTG Pactual), Ionan Fernandes (Softplan), José Mateus (Grupo Habitasul)

15h30 — Coffee break

16h00 — A força do empreendedorismo catarinense

Delton Batista (LIDE), Isabela Blasi (Indicium), Diego Ramos (Teltec), Arnaldo Glavam Jr. (AG Capital)

16h30 — Atitude de campeão

Gustavo Borges

17h00 — Negócios em movimento: como inovar e conquistar mercados

Camila Securato (EXAME Educação), Betina Zanetti (Nanovetores), Cláudia Rosa (Investidora), Dayane Titon (Baly Brasil)

17h30 — Happy hour e networking