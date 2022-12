SXSW: Exame organiza encontro de C-levels em evento fora do país; confira como participar

Entre os dias 10 e 19 de março de 2023 acontece a 37o edição do South by Southwest, em Austin, no Texas (EUA). O SXSW é um dos principais eventos de tecnologia e inovação do mundo e, dentre a programação, há experiências que vão desde palestras sobre o futuro dos negócios, marketing, comunicação e startups até um festival de música.

Em 2022, mais de 270 mil pessoas participaram, de acordo com dados divulgados pelos organizadores. Segundo o relatório do SXSW, foram mais de 3,5 mil palestrantes e 1,4 mil exibições. A variedade de conteúdos é tanta que não raro acontecem até 10 apresentações simultâneas.

Por conta da complexidade que é se preparar e navegar por um grande evento como este, a EXAME organizou o Missão Clube CMO 2023. Trata-se de uma curadoria realizada pelo CEO da ZMEs, Marcelo Tripoli, e o Diretor de Novos Negócios da EXAME, Felipe Collins.

Por conta da bagagem de mais de 10 edições no evento de Tripoli e o contato com mais de 150 startups de Collins, eles formam uma dupla de profissionais ideias para identificar as melhores oportunidades e guiar os executivos que querem aproveitar ao máximo a experiência.

Para participar do South by Southwest ao lado desses profissionais e da EXAME, que há 55 anos é referência em conteúdo de qualidade e ajudou a impulsionar os maiores negócios do país, basta acessar a página Missão Clube CMO 2023.

O que é o Clube CMO?

Organizado pela EXAME e pela agência ZMes, o Clube CMO é a maior comunidade de profissionais seniores de marketing do país. Nele, líderes de grandes anunciantes como McDonald's, PepsiCo, Renault, Heineken, Magalu, dentre outros, se reúnem mensalmente para trocar insights de negócio e compartilhar suas experiências.

Além disso, os membros têm participação ativa nos conteúdos da EXAME voltados para a comunidade CLUBE CMO, podendo participar do podcast, escrever na coluna, ser mencionado nas matérias, conceder entrevistas e muito mais.

Para conhecer todas as vantagens de se unir aos líderes de marketing à frente dos maiores anunciantes do Brasil, basta clicar aqui.

Clube CMO no SXSW

Além dos 10 encontros anuais que o CLUBE CMO realiza para trocar insights e promover networking, também é organizado comitivas exclusivas para eventos de inovação e tecnologia de todo o mundo.

Em 2023, um dos destinos é o South by Southwest, nos Estados Unidos. Durante os dias 10 e 14 de março, as lideranças que forem para Austin com a EXAME vão passar por uma experiência única, ter acesso aos melhores conteúdos do evento e ainda aproveitar jantares ao lado das maiores lideranças de marketing do país.

A ideia é que os participantes tenham participação ativa nos conteúdos sobre o SXSW’23 produzidos pela EXAME e retornem com muito networking e conhecendo os melhores cases para transformar suas organizações.

Para saber detalhes sobre o evento, os critérios de seleção e outras informações, basta acessar Missão Clube CMO 2023 e realizar um cadastro ao final da página.

