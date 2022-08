EXAME oferece treinamento gratuito para líderes implementarem ESG em suas equipes; inscreva-se

Seja você é consumidor, empreendedor ou investidor, já deve ter ouvido sobre ESG nos últimos tempos. A sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança tem ganhado a frente em discussões de negócios, e passou a compor a lista de prioridades das lideranças. Um estudo feito pelo IBM Institute for Business Valeu (IBV), com 3 mil CEOs, apontou que o tema ESG é prioridade máxima para 48% dos líderes brasileiros, um número que representa um aumento de 65% em comparação a 2021.

Essa visão da liderança é refletida, consequentemente, nos objetivos das instituições. Por isso, tantas empresas têm buscado maneiras de implementar o conceito de sustentabilidade em suas equipes. Uma pesquisa global da consultoria Grant Thornton feita com 255 empresas no Brasil mostrou que, desse total, mais da metade (54%) pretende investir em ESG nos próximos 12 meses. E 39% já estão desenvolvendo uma estratégia para colocar em prática.

Apesar do senso de prioridade, os CEOs enfrentam dificuldades para colocar os conceitos ESG em prática nas instituições. Não à toa, o estudo revelou que 50% dos entrevistados classificam a implementação da sustentabilidade nos negócios como um dos principais desafios atuais. Ainda assim, 68% dos líderes nacionais dizem já implementar iniciativas ESG na empresa, mas apenas 24% deles afirmaram que conseguem aplicar uma estratégia completa em toda a instituição.

A análise dos dados revela que o ESG é uma tendência de negócios que veio para ficar e mudar a perspectiva de empresários e instituições sobre a sustentabilidade. No entanto, a dificuldade em aplicar o ESG às empresas é uma realidade tanto quanto a crescente importância do tema nos negócios. Nesse contexto, muitas empresas ainda não sabem como implementar as práticas ESG em suas equipes e buscam maneiras para fazê-lo.

Para ajudar esses líderes, a EXAME programou uma masterclass gratuita focada em explicar a estratégia que se tornou obrigatória entre os grandes CEOs.

Marcada para o dia 9 de agosto, às 19h30, a aula online “Empresa de Impacto ESG” será ministrada por Renata Faber, head de ESG da EXAME e especialista com anos de experiência no tema. O conteúdo é destinado a:

CEOs, empreendedores e empresários que queiram compreender uma das maiores tendências do século 21 para fidelizar consumidores e investidores;

Executivos, VPs, Diretores de Recursos Humanos e Sustentabilidade que queiram atrair talentos, qualificar seus colaboradores e diminuir o turnover de suas equipes;

Colaboradores, investidores e consumidores interessados em saber como as referências do mercado estão se movimentando na agenda ESG.

A masterclass vai explicar os motivos para que a busca pelo ESG tenha aumentado mais de 1200% nos últimos dois anos e o tema virado peça-chave na estratégia de empresas de diferentes segmentos.

Na aula, Renata Faber também vai falar sobre o ESG na prática e analisar porque 81% dos consumidores preferem comprar de empresas sustentáveis, mesmo que elas sejam mais caras. Além de mostrar casos reais de negócios que estão alavancando seus resultados com propósito.

O conteúdo se propõe ainda a mostrar a vantagem da redução do turnover a partir da implementação de uma estratégia ESG, e práticas para atrair e reter talentos.

O que é ESG?

ESG é a sigla em inglês que identifica questões relacionadas ao meio ambiente, sociedade e governança. Trata-se de um conjunto de práticas que tem sido adotado por empresas de todo o mundo para que o seu desenvolvimento cause menos impactos negativos sobre o meio ambiente, seja mais positivo para a sociedade e também torne a governança das empresas mais responsável em suas tomadas de decisão.

Há cerca de uma década, tem se observado um progressivo movimento de discussão, conscientização e cobrança em torno de diversas causas e pautas sociais, políticas, culturais e ambientais - questões que fazem parte do universo ESG. Como efeito do fortalecimento dessas discussões, milhares de executivos, empresas e governos ao redor do mundo têm vivido uma verdadeira mudança de mentalidade.

