EXAME Negócios em Expansão 2025: ranking bate recorde com 470 empresas selecionadas

A maior premiação para empreendedores do Brasil terá uma edição recorde em 2025. O ranking EXAME Negócios em Expansão, feito em parceria com BTG Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME), apresenta a leitores, investidores e ao mercado as empresas brasileiras com maior crescimento de receita operacional líquida entre um ano e outro.

No ranking deste ano, o anuário atesta o crescimento de receita entre 2023 e 2024.

No total, 732 empresas se inscreveram para participar do anuário. É um crescimento de 50,6% em relação às inscrições de 2024.

Dessas, 470 atenderam a todos os critérios e entrarão no ranking, a ser divulgado no dia 31 de julho num evento no hotel Unique em São Paulo. É uma alta de 27% na comparação com a quantidade de empresas selecionadas no anuário de 2024.

Somada, a receita operacional líquida das empresas selecionadas foi de 31 bilhões de reais em 2024 — 9,1 bilhões a mais de quanto faturaram em 2023.

O ranking é organizado em seis categorias, a depender da receita operacional líquida das empresas:

Novatas

2 a 5 milhões de reais

5 a 30 milhões de reais

30 a 150 milhões de reais

150 a 300 milhões de reais

300 a 600 milhões de reais

A posição dentro de cada categoria depende do percentual de crescimento da receita entre um ano e outro.

Todas as empresas descobrem sua posição no ranking num evento especial organizado pela EXAME no dia 31 de julho. Neste evento, além da revelação do ranking, as empresas têm acesso a uma série de painéis e de conteúdos sobre empreendedorismo.

Neste ano, pela primeira vez na história do ranking, as empresas que se inscreveram até o dia 31 de março tiveram acesso a uma trilha de conteúdos voltados a empreendedores dentro do LIT Onlearning, a plataforma digital de cursos online da Saint Paul, a maior escola de negócios do Brasil e uma das mais prestigiadas do mundo na formação de executivos — e, desde dezembro do ano passado, parte do ecossistema de educação da EXAME.

Esta é a quarta edição do ranking, já considerado o maior anuário de empreendedorismo do país.

A história das empresas selecionadas também são contadas ao longo do ano pelo time de jornalistas da EXAME. Elas podem ser lidas numa página especial da EXAME para o projeto.