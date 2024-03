EXAME libera 500 vagas para seminário de ESG exclusivo para executivos com desconto de 91%

A EXAME anunciou, nesta semana, uma oportunidade imperdível: 500 vagas estão abertas para acompanhar um seminário exclusivo apresentado por Renata Faber. É a primeira vez que a diretora de ESG abre ao público seu treinamento exclusivo para executivos.

Outra boa notícia é que, por tempo limitado, os participantes poderão garantir uma vaga com ofertas especiais. O seminário fechado está saindo de R$ 1.137,70 por apenas R$ 97,00 – um desconto de 91,47%.

Como o seminário fechado vai funcionar?

Desenvolvido com o objetivo de capacitar profissionais, líderes e empreendedores para implementar estratégias ESG nas empresas, o treinamento acontece de forma 100% virtual, ao vivo, em 25 de março, a partir das 19h30 (horário de Brasília) – e não ficará gravado.

Na ocasião, Renata Faber promete revelar ao público – pela primeira vez – os insights mais relevantes e de alto nível para os negócios e a carreira em ESG. Não à toa, centenas de executivos já orientaram suas decisões com base nesse seminário.

“Como diretora na área, eu vejo como parte da minha missão fazer com que as pautas dessa agenda cheguem a cada vez mais pessoas e conquistem ainda mais espaço no mercado, especialmente aqui no Brasil”, explica Renata Faber. “É por isso que eu decidi abrir essa experiência a todos os profissionais, empreendedores e líderes de empresas que estiverem comprometidos a conduzir essa revolução no mercado”, completa.

Para quem é o seminário?

Líderes de empresas

Empresários, executivos, diretores e outros gestores de empresas que estejam buscando orientação para mergulhar no universo ESG e começar a implementar as diretrizes da sigla, na prática, em seus negócios.

Empreendedores

Empreendedores que queiram entender como começar a inserir as práticas ESG em negócios de pequeno e médio porte.

Profissionais em busca de capacitação em ESG

Profissionais que queiram trabalhar com ESG e estejam procurando se qualificar e especializar na área:

Com formação em qualquer área

Em transição de carreira

Em busca de uma promoção

Em busca de mais realização profissional

