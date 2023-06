EXAME libera 2 mil vagas para 2ª edição de curso sobre inteligência artificial aplicada aos negócios

Após o sucesso da primeira edição (que contou com mais de 10 mil inscritos), a EXAME anunciou, nesta semana, a abertura das vagas para a segunda edição do curso Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios. Dessa vez, 2 mil vagas gratuitas serão disponibilizadas.

Desenvolvido com o objetivo de capacitar gestores e líderes empresariais para usar a IA a favor de seus negócios, o treinamento também promete aprofundar as discussões sobre os impactos do uso da nova tecnologia no mercado.

“Além de redução de custos e do aumento no bem estar dos colaboradores, que estarão intelectualmente mais desafiados [uma vez que os trabalhos mais operacionais poderão ser delegados para as ferramentas de IA], há também uma questão de sustentabilidade, à medida em que você consegue prever diferentes cenários futuros e tomar decisões mais sustentáveis para o seu negócio com ajuda da inteligência artificial”, afirma Miguel Lannes Fernandes, engenheiro de softwares e professor do curso, quando perguntado sobre de que formas a implementação da IA pode beneficiar as empresas.

De acordo com o especialista, o conteúdo das aulas foi pensado justamente para servir como um passo a passo para que os alunos consigam dar os primeiros passos neste universo – e possam, assim, observar os benefícios da aplicação da tecnologia em seus próprios negócios.

“A gente fala sobre contexto histórico, como e por que a inteligência artificial está entrando no DNA dos negócios, de onde vêm e quais são os principais conceitos relacionados a ela. Depois, trazemos quatro cases práticos de IA aplicada nas áreas de operações, varejo, educação e finanças – além de abordarmos os impactos sociais e os limites da IA. Por fim, terminamos as aulas com um bônus: uma AI Canvas desenvolvida em Harvard, que os alunos podem usar com seus times para orientar suas iniciativas de inteligência artificial – um bom caminho para aqueles que desejam começar um projeto de IA”, adianta.

A Inteligência Artificial em números

Veja, abaixo, alguns dados que ajudam a ter uma dimensão do tamanho — e dos impactos — da IA no futuro dos negócios:

Segundo pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG) em parceria com MIT Sloan Management Review (MIT SMR), 55% das organizações globais registraram lucro com o uso da IA – sendo que, em 11% dos casos, o retorno financeiro foi considerado elevado;

Dados do Fórum Econômico Mundial sugerem que por causa dos benefícios comprovadamente gerados, mais de 75% das empresas já buscam implementar inteligência artificial em seus negócios;

Uma pesquisa da Universidade de Stanford em parceria com o MIT apontou que o uso da inteligência artificial generativa pode aumentar a produtividade das empresas em até 14%;

O mesmo estudo revelou que funcionários concluíram as atividades 35% mais rápido com o uso da IA em comparação com aqueles que não tiveram o suporte da tecnologia;

Segundo uma pesquisa da International Business Machines Corporation (IBM), 41% das empresas brasileiras já haviam implementado a IA a em suas operações em 2022.

