EXAME e Saint Paul lançam o Clube Líderes de Impacto na Educação para debater o futuro do setor

Iniciativa reúne grandes nomes da educação em um clube exclusivo para debater o ensino no Brasil e estreitar os vínculos entre as escolas de negócios e a educação básica

O encontro reuniu diversos líderes do setor de educação.

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13h25.

Quais estratégias as escolas de ensino superior podem adotar para fazer a diferença no ensino médio? E como podem fortalecer a conexão com a educação básica para potencializar o aprendizado dos estudantes? 

Essas e outras questões deram origem ao Clube Líderes de Impacto na Educação da EXAME | SaintPaul, uma iniciativa criada para debater o futuro da educação e explorar novos caminhos para o ensino no Brasil.  

O jantar inaugural aconteceu na última quarta-feira (5), reunindo líderes, diretores e donos de escola. A noite, marcada por conversas estratégicas e networking, foi palco de debates sobre a educação na era da inteligência artificial. 

Michelle Jordão, diretora de inteligência da Heavenly International School, em Brasília, ressaltou a importância de espaços para discussões sobre o tema. “É muito difícil a gente achar alguma instituição que seja disruptiva no processo de formação inicial e no processo de formação continuada”, afirmou. 

“A gente precisa do apoio das outras áreas, essa abertura e flexibilidade era importante para gente poder crescer também o mundo da educação.”  

Rafael de Paula, diretor pedagógico do Colégio Poliedro, defendeu a necessidade de adaptação dos professores diante das mudanças culturais e geracionais dos alunos. “Os estudantes estão chegando cada vez mais criativos e exigentes, e o nosso professor precisa se adaptar para que a aprendizagem seja significativa.” 

Participam do Clube lideranças de escolas como Colégio Agostianiano Mendel, Heavenly International School , Colégio Palmares, Colégio Bandeirantes, Escola Móbile, Colégio Dante Alighieri, Colégio Marista Arquidiocesano, Colégio Poliedro, entre outras. 

  • Andre Bernardo, Diretor geral do Colégio Palmares

    1/20 Andre Bernardo, Diretor geral do Colégio Palmares (Andre Bernardo, Diretor geral do Colégio Palmares)

  • Diretor geral do Colégio Bandeirantes

    2/20 Diretor geral do Colégio Bandeirantes (Diretor geral do Colégio Bandeirantes)

  • Wallace Morato, Diretor Financeiro da Beityaacov

    3/20 Wallace Morato, Diretor Financeiro da Beityaacov (Wallace Morato, Diretor Financeiro da Beityaacov)

  • Valdenice Minatel Melo de Cerqueira, Diretora Institucional e Tecnologia do Colégio Dante Alighieri

    4/20 Valdenice Minatel Melo de Cerqueira, Diretora Institucional e Tecnologia do Colégio Dante Alighieri (Valdenice Minatel Melo de Cerqueira, Diretora Institucional e Tecnologia do Colégio Dante Alighieri)

  • Suely Corradini, Diretora Pedagógica do Colégio Vital Brazil

    5/20 Suely Corradini, Diretora Pedagógica do Colégio Vital Brazil (Suely Corradini, Diretora Pedagógica do Colégio Vital Brazil)

  • Sueli Cain de Oliveira, Diretora Acadêmica Manter Dei Colégio

    6/20 Sueli Cain de Oliveira, Diretora Acadêmica Manter Dei Colégio (Sueli Cain de Oliveira, Diretora Acadêmica Manter Dei Colégio)

  • Sonia Magalhães, Diretora Executiva do Colégio Pentágono

    7/20 Sonia Magalhães, Diretora Executiva do Colégio Pentágono (Sonia Magalhães, Diretora Executiva do Colégio Pentágono)

  • Rodrigo Mendes, Diretor Pedagógico do Ensino Médio da Escola Móbile

    8/20 Rodrigo Mendes, Diretor Pedagógico do Ensino Médio da Escola Móbile (Rodrigo Mendes, Diretor Pedagógico do Ensino Médio da Escola Móbile)

  • Rodrigo Fulgêncio Mauro, Diretor Executivo do Colégio Poliedro de São Jose dos Campos

    9/20 Rodrigo Fulgêncio Mauro, Diretor Executivo do Colégio Poliedro de São Jose dos Campos (Rodrigo Fulgêncio Mauro, Diretor Executivo do Colégio Poliedro de São Jose dos Campos)

  • Ricardo Nunes, Diretor do Colégio Italo Brasileiro

    10/20 Ricardo Nunes, Diretor do Colégio Italo Brasileiro (Ricardo Nunes, Diretor do Colégio Italo Brasileiro)

  • Rafael de Paula Aguiar Araújo, Diretor Pedagógico do Cólegio Poliedro

    11/20 Rafael de Paula Aguiar Araújo, Diretor Pedagógico do Cólegio Poliedro (Rafael de Paula Aguiar Araújo, Diretor Pedagógico do Cólegio Poliedro)

  • Renato Fonseca, Diretor do Colégio Uirapuru

    12/20 Renato Fonseca, Diretor do Colégio Uirapuru (Renato Fonseca, Diretor do Colégio Uirapuru)

  • Pe. Eduardo Flauzino Mendes, Diretor Geral do Colégio Agostianiano Mendel

    13/20 Pe. Eduardo Flauzino Mendes, Diretor Geral do Colégio Agostianiano Mendel (Pe. Eduardo Flauzino Mendes, Diretor Geral do Colégio Agostianiano Mendel)

  • Michelle Jordão, Diretora de Inteligência da Heavenly International School

    14/20 Michelle Jordão, Diretora de Inteligência da Heavenly International School (Michelle Jordão, Diretora de Inteligência da Heavenly International School)

  • Lourenço Jungklaus, Diretor Pedagógico do Colégio Notre Dame de Campinas

    15/20 Lourenço Jungklaus, Diretor Pedagógico do Colégio Notre Dame de Campinas (Lourenço Jungklaus, Diretor Pedagógico do Colégio Notre Dame de Campinas)

  • Jose Teiga, CEO na Rede Ápice

    16/20 Jose Teiga, CEO na Rede Ápice (Jose Teiga, CEO na Rede Ápice)

  • Janaina Jordão e Kleber Jordão, Mantenedora e Diretora Pedagógica do Colégio Ranieri

    17/20 Janaina Jordão e Kleber Jordão, Mantenedora e Diretora Pedagógica do Colégio Ranieri (Janaina Jordão e Kleber Jordão, Mantenedora e Diretora Pedagógica do Colégio Ranieri)

  • Gracia Klein, Diretora geral da Beityaacov

    18/20 Gracia Klein, Diretora geral da Beityaacov (Gracia Klein, Diretora geral da Beityaacov)

  • Everson Caleff Ramos, Diretor de Colégio Marista Arquidiocesano

    19/20 Everson Caleff Ramos, Diretor de Colégio Marista Arquidiocesano (Everson Caleff Ramos, Diretor de Colégio Marista Arquidiocesano)

  • Tadeu da Ponte, Curador do Clube

    20/20 Tadeu da Ponte, Curador do Clube (Tadeu da Ponte, Curador do Clube)

