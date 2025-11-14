EXAME e Saint Paul lançam o Clube Líderes de Impacto na Educação para debater o futuro do setor

Quais estratégias as escolas de ensino superior podem adotar para fazer a diferença no ensino médio? E como podem fortalecer a conexão com a educação básica para potencializar o aprendizado dos estudantes?

Essas e outras questões deram origem ao Clube Líderes de Impacto na Educação da EXAME | Saint Paul, uma iniciativa criada para debater o futuro da educação e explorar novos caminhos para o ensino no Brasil.

O jantar inaugural aconteceu na última quarta-feira (5), reunindo líderes, diretores e donos de escola. A noite, marcada por conversas estratégicas e networking, foi palco de debates sobre a educação na era da inteligência artificial.

Michelle Jordão, diretora de inteligência da Heavenly International School, em Brasília, ressaltou a importância de espaços para discussões sobre o tema. “É muito difícil a gente achar alguma instituição que seja disruptiva no processo de formação inicial e no processo de formação continuada”, afirmou.

“A gente precisa do apoio das outras áreas, essa abertura e flexibilidade era importante para gente poder crescer também o mundo da educação.”

Rafael de Paula, diretor pedagógico do Colégio Poliedro, defendeu a necessidade de adaptação dos professores diante das mudanças culturais e geracionais dos alunos. “Os estudantes estão chegando cada vez mais criativos e exigentes, e o nosso professor precisa se adaptar para que a aprendizagem seja significativa.”

Participam do Clube lideranças de escolas como Colégio Agostianiano Mendel, Heavenly International School , Colégio Palmares, Colégio Bandeirantes, Escola Móbile, Colégio Dante Alighieri, Colégio Marista Arquidiocesano, Colégio Poliedro, entre outras.