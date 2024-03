EXAME é finalista do prêmio global INMA Media Awards com união de jornalismo e educação

Maior e mais tradicional publicação de economia e negócios do Brasil, a EXAME é finalista do INMA Media Awards, mais prestigiosa premiação de inovação em mídia do mundo.

A EXAME concorre na categoria Melhor Produto ou Serviço Comercial, com o projeto "Adicionando valor à marca EXAME com a criação de uma nova frente de receita de produtos digitais".

O projeto ressalta o sucesso da Faculdade EXAME, a frente de educação criada em 2020 para completar a jornada de relacionamento com nossa audiência e que já contou com 70.000 estudantes. Entre os principais produtos da Faculdade estão MBAs de ESG e Inteligência Artificial, assim como cursos corporativos dentre os mais prestigiados do mercado.

"A premiação da INMA é uma das mais prestigiadas e relevantes da indústria de mídia global, e ser finalista ao lado de nomes como The Economist, The Washington Post, Bloomberg e Wall Street Journal nos dá orgulho e reflete o trabalho e o foco em geração de valor do nosso time", diz Renato Mimica, co-CEO da EXAME.

"Nos últimos anos investimos para expandir e reforçar nosso jornalismo de excelência, criamos novas linhas de negócio. Hoje, além de nos fortalecermos cada vez mais como o maior e mais relevante veículo de mídia de negócios, economia, mercado financeiro e ESG do Brasil, nos estabelecemos também como uma das principais edtechs do Brasil", completa

A premiação é promovida pela International Media Awards, a mais prestigiada organização de empresas de notícias do mundo. Sua premiação anual existe desde 1937. Neste ano, 771 projetos de 43 países concorreram em 20 categorias. Destes, 193 estão entre os finalistas.

Além da EXAME, outras quatro empresas brasileiras de mídia são finalistas em outras categorias: Zero Hora, InfoGlobo, InfoAmazônia e Rede Gazeta. Os vencedores serão anunciados no dia 25 abril, em uma cerimônia no Victoria & Albert Museum, em Londres.