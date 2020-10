Exame abre voto popular para brasileiros escolherem melhor empresa de 2020

A EXAME mudou e MELHORES E MAIORES, o maior estudo sobre a evolução dos negócios no Brasil, também. Pela primeira vez, o evento de premiação será aberto a todos os brasileiros e transmitido online. Além disso, neste ano a Exame quer a participação dos brasileiros na escolha da empresa com melhor atuação em 2020, que está sendo um ano com muitas dificuldades.

Organizada pelo braço de Experience, a votação popular já está aberta aqui. O resultado do voto do povo será divulgado no evento que acontece nos dias 18 e 19 de novembro às 19h. No começo do ano, a EXAME passou por uma reformulação editorial, gráfica e de negócios. Abriu novas frentes de investimentos, pesquisa e educação digital. Em março, a covid-19 chegou ao Brasil e mudou a evolução de todas as empresas.

Por tudo isso, neste ano, MELHORES E MAIORES também mudou. Com 47 anos de existência, o evento é o maior estudo sobre a evolução dos negócios no país. Nas últimas 46 edições, o evento foi fechado ao público com acesso apenas às empresas participantes e seus executivos. Agora, em 2020, o evento é totalmente aberto, para todos os brasileiros e pode ser acompanhado pelo site, Youtube e Facebook da EXAME.

“Estamos oferecendo um conteúdo que antes ficava exclusivo a CEOs para todo o público, passando de um evento que era só uma premiação para uma nova experiência com música e muito conteúdo e com a presença confirmada dos maiores líderes do país”, afirma Gabriela Gaspari, head de Experience da Exame.

Mais do que uma premiação das melhores empresas do ano passado, MELHORES E MAIORES vai analisar o futuro do país e trazer muito conteúdo. A proposta da Exame Experience é mais do que premiar o ano que passou, prestigiar quem está construindo um 2021 melhor.

Como votar

Para votar na empresa que você considera que teve a melhor atuação em 2020, basta entrar no link da votação. Na página, preencher os campos com suas informações pessoais e escolher a empresa no campo “Seu Voto”.

A Exame fez uma lista com 1.500 empresas que estão disponíveis para serem escolhidas. Por fim, basta selecionar os campos obrigatórios e clicar em “votar”. No pé da página, você encontra todas as empresas listadas, separadas por letras e em ordem alfabética.

Mais uma novidade é que MELHORES E MAIORES também terá entretenimento com música. O evento terá shows de Toni Garrido e Negra Li, que também serão os apresentadores da edição de 2020.

Os painéis de discussões abordarão três temas principais, mediados pelos jornalistas da EXAME: O Brasil de 2021; As empresas com melhores práticas durante a pandemia; e As empresas com melhores práticas em ESG.

DEIXE AQUI O SEU VOTO