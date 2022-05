Ex-vendedora passa de salário de R$ 3,5 mil para faturamento de R$ 500 mil por mês

Há pouco mais de dois anos, se você fosse a uma loja de departamentos de um shopping de São Paulo, encontraria Brunna Siqueira no caixa ou no atendimento ao público como vendedora.

Na época, Brunna ganhava cerca de R$ 3,5 mil.

Quem a visse naquele momento jamais diria que a mesma vendedora se tornaria milionária cerca de 24 meses depois graças ao marketing digital.

“Hoje faturo R$ 500 mil”, explica Brunna Siqueira, trabalhando com produtos digitais.

“Conheci minha profissão no auge da pandemia, quando estava prestes a perder meu emprego como muitas pessoas. Conheci o mercado digital e todas as oportunidades que esse nicho me oferecia, além da liberdade geográfica. Eu não poderia me ver fazendo outra coisa mais atualmente”, explica a empresária.

Bruna hoje é mentora e vende cursos na internet.

Com esse serviço, promete ensinar aos alunos 14 formas diferentes de empreender, trabalhar na web e ganhar dinheiro com isso sem sair de casa.

Atualmente, ela tem se empenhado em fazer esse trabalho com mulheres, que muitas vezes se prendem em situações delicadas por dependência financeira.

Para isso, conta: “Investi em muitos cursos, palestras e imersões sobre o mercado digital, além de estudar muito. Sempre tive uma velocidade grande na execução, então aprendi muito rápido e, ao mesmo tempo, comecei a aplicar todo o conhecimento na mesma agilidade”.

No início, ela vendia produtos de outros produtores de conteúdo - profissão apelidada de “afiliada” entre os entendidos do assunto.

Agora, ela já é produtora e conquistou a própria rede de afiliados, que nada mais são que revendedores do que ela mesma cria.

“Bem no início, eu não tinha costume de aparecer muito nas redes sociais e, quando comecei a aparecer para vender produtos online, passei a receber muitas críticas de amigos e parentes, recebia mensagens do tipo ‘virou blogueirinha agora’ ou ‘internet não dá futuro para ninguém’. Até mensagens questionando a minha escolha de largar meu emprego na CLT de 6 anos para viver da Internet. Acredito que essa foi a fase mais difícil do processo”, avalia.

E logo rebate: “Mas graças aos meus resultados incríveis desde o começo, eu me apeguei a isso e não quis mais ouvir ninguém. Hoje, dois anos depois, ganho meio milhão de reais por mês, aposentei meus pais, tenho minha mansão, viajo a hora que eu quiser pelo mundo e, o melhor, junto da minha família”.

Segundo Brunna, existem dicas que podem ser úteis para quem quer começar o próprio negócio na internet.

Confira cinco dicas de Brunna Siqueira para quem quer começar o próprio negócio na internet