Ex-tenista, Serena Williams agora arrecada R$ 661 milhões com investimentos

Serena Williams, uma das maiores atletas da história do tênis, redefiniu seu impacto ao se aposentar em 2022, dedicando-se a transformar vidas por meio de investimentos estratégicos.

Aos 43 anos, ela comanda a Serena Ventures, um fundo de capital de risco que prioriza startups lideradas por mulheres e minorias. Fundado em 2017, no auge de sua carreira, o fundo já arrecadou US$ 111 milhões (R$ 661 milhões) e investiu em mais de 60 empresas que promovem mudanças significativas na vida das pessoas, segundo reportagem do The New York Times.

Entre os investimentos, destacam-se empresas como Parfait, que utiliza inteligência artificial para criar perucas personalizadas; Halp, que auxilia estudantes no acesso a oportunidades no exterior; e Wile, uma linha de suplementos para mulheres acima dos 40 anos. O fundo também apoia projetos inovadores no setor de mídia e entretenimento, como Boss Beauty. O objetivo principal é solucionar problemas cotidianos com impacto positivo.

Serena Ventures conta com uma equipe enxuta de sete pessoas, incluindo a própria Williams, que acredita no poder transformador de conexões e relacionamentos no ecossistema de startups. Em suas palavras: “Queremos operar como um fundo que agrega valor real, sendo mais do que apenas um investidor.”

Caminho para os investimentos

Serena começou a investir há 15 anos, motivada por sua curiosidade em moldar o futuro. Para aprender, ela passou semanas em empresas do Vale do Silício, como Pinterest e SurveyMonkey, e buscou entender o funcionamento de conselhos corporativos. Essa experiência se tornou essencial para moldar sua abordagem no mundo dos negócios.

Apostando em empresas em estágio inicial, Williams reconhece os riscos envolvidos, já que até 80% delas podem falhar. Porém, ela acredita que o potencial de recompensas justifica o esforço. “É difícil aceitar as falhas, mas quero fazer parte da construção de soluções que impactem positivamente,” afirma.

Entre as startups apoiadas, um exemplo é a Esusu, que permite que pagamentos de aluguel contribuam para melhorar o histórico de crédito dos inquilinos. Outro destaque é Rebelstork, que reduz o desperdício ao vender itens de bebê devolvidos por consumidores, ajudando mães e o meio ambiente.

Aprendizados e resiliência

Serena destaca que o sucesso nos negócios vai além do capital financeiro. Conexões estratégicas, como introduzir fundadores a grandes varejistas ou oferecer treinamento executivo, são parte integral do trabalho de Serena Ventures. Ela também reforça a importância de confiar na própria intuição e realizar uma diligência rigorosa antes de investir.

“Aprendi que criar um negócio exige paciência e resiliência. Nem sempre o sucesso é instantâneo, e saber quando pivotar é essencial,” reflete Serena, que leva essas lições para Wyn Beauty, sua linha de cosméticos veganos e de alta performance. A marca é um reflexo direto de sua mentalidade vencedora, com embalagens em tom chartreuse, uma homenagem às bolas de tênis.

Visão de futuro

Williams mantém sua visão de longo prazo no mundo dos negócios, equilibrando ambição com pragmatismo. Além dos investimentos em startups, ela também possui participação em equipes esportivas, como o Miami Dolphins, e planeja continuar inovando com Serena Ventures.

Sua jornada pós-quadra não apenas reforça seu legado como atleta, mas também mostra seu compromisso com a mudança estrutural na sociedade, promovendo inclusão e sustentabilidade. Para Serena, vencer não é apenas sobre troféus, mas sobre criar um impacto duradouro na vida das pessoas.