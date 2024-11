Ex-técnico olímpico fatura milhões com empresa gaúcha de cabos náuticos

O mercado de cabos e cordas industriais tem se mostrado uma boa oportunidade de negócios, especialmente para empresas especializadas em tecnologias de alta performance. A V.elo é um exemplo claro dessa tendência.

Desde sua fundação, em 2021, a V.elo se tornou a principal produtora de cabos náuticos de alta performance no Brasil. A fábrica da empresa, localizada em Porto Alegre (RS), possui capacidade para atender a mercados diversificados, como o setor industrial, off-road, petróleo e até mesmo a aviação.

A V.elo foi fundada por Cássio Lutz, um empreendedor com experiência no mercado náutico. Lutz tem 33 anos e é empreendedor desde os 20. Formado em Administração pela UFRGS, com especialização em Liderança pela Hyper Island (Suécia), foi membro do Global Shapers Community, rede de jovens lideranças do Fórum Econômico Mundial e é ex-presidente e atual membro do conselho do Ciclo Empreendedor, instituição de desenvolvimento de jovens empreendedores baseada no Rio Grande do Sul.

Velejador desde os 11 anos de idade, competiu e conquistou inúmeros títulos nacionais e internacionais como atleta e como técnico, participando de duas Olimpíadas (Rio 2016 e Tokyo 2020).

Lutz fundou a PrimeSail, uma escola de trabalho em equipe e liderança corporativa inspirada no mundo náutico, que desenvolveu mais de 15 mil líderes de grandes empresas dos segmentos de bebidas e finanças.

Com a PrimeSail, escola de liderança inspirada no mundo da vela, ele consolidou seu conhecimento em gestão e trabalho em equipe. Esse aprendizado foi determinante para identificar uma oportunidade no setor de cabos, inicialmente voltados para a vela e depois expandidos para outros mercados industriais.

“Ser o capitão do próprio barco significa assumir a responsabilidade por sua jornada e constantemente buscar novos caminhos para chegar mais longe”, diz Lutz, refletindo sobre sua filosofia de gestão e liderança. A experiência adquirida no esporte também influenciou sua abordagem empreendedora. "O que aprendi no esporte foi como trabalhar em equipe e lidar com desafios", diz ele. "Isso me preparou para assumir riscos e buscar sempre o melhor caminho."

A tecnologia de cabos que a diferencia

A V.elo se destaca pela produção de cabos e cordas têxteis com fibras avançadas, oferecendo resistência até 15 vezes maior do que cabos de aço tradicionais, com peso muito inferior. A empresa usa tecnologia de ponta para atender diferentes setores, como off-road, operações industriais, petróleo e aeronáutica. A produção de cabos com até 20 milímetros de diâmetro é uma das especialidades da V.elo, o que a coloca como referência no Brasil. “Somos os únicos no país capazes de produzir cabos de alta performance com essa especificidade”, afirma Lutz.

Com mais de 14 países como destino de exportação, a V.elo posiciona-se como líder no mercado brasileiro e em crescente expansão internacional. Sua proposta é oferecer produtos inovadores para aplicações técnicas que exigem alta resistência e versatilidade.

Superando os desafios das enchentes

Em 2023, a V.elo enfrentou um grande obstáculo quando fortes chuvas causaram o alagamento de sua fábrica. O nível das águas subiu três metros, resultando na perda de equipamentos e estoques essenciais. Para lidar com a crise, a empresa buscou apoio financeiro e obteve R$ 200 mil de crédito do fundo de impacto Estímulo. Esse capital ajudou a recuperar a principal máquina de produção e a equilibrar o fluxo de caixa, permitindo a retomada das operações.

Atualmente, a produção está em capacidade reduzida enquanto os reparos seguem. A V.elo trabalha para recuperar totalmente a operação nos próximos meses, com expectativa de que a fábrica volte ao pleno funcionamento até o fim de 2024.

Expectativas de crescimento para 2025

Em 2023, a empresa projetou um faturamento de R$ 2 milhões, abaixo das previsões iniciais devido ao impacto das enchentes. No entanto, para 2025, a V.elo espera alcançar R$ 4 milhões, com crescimento estimado em 80%. "Crescemos de 30% a 50% ao ano desde a fundação", afirma Lutz, destacando a resiliência da empresa. A expectativa de recuperação e expansão internacional impulsiona a confiança para os próximos anos.

Foco na exportação e diversificação de produtos

A V.elo busca consolidar sua posição no mercado internacional por meio da expansão de sua rede de distribuição e da diversificação de aplicações do produto. A empresa já exporta para 14 países, e seu objetivo é ampliar a presença em mercados que demandam cabos de alta resistência para operações técnicas. Para isso, está investindo em novos canais de distribuição e em parcerias estratégicas.

O foco na inovação contínua no produto e a adaptação às necessidades de diferentes setores industriais são elementos-chave para o crescimento sustentável da V.elo. Lutz acredita que a diversificação de mercados e a ampliação de seus produtos permitirão à empresa alcançar novas etapas em seu desenvolvimento.