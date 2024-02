Ex-sócio de Donald Trump, Ricardo Bellino prepara o seu próprio IPO e quer captar R$ 15 milhões

O empresário Ricardo Bellino tem uma trajetória singular no empreendedorismo. Carrega no currículo a fundação da agência Elite Models no Brasil e é ex-sócio de Donald Trump, o ex-presidente e pré-candidato republicano nas eleições dos Estados Unidos.

A nova empreitada do criador School of Life (Escola da Vida), aberta há 15 anos, é ainda mais singular. Bellino quer fazer seu próprio IPO (a abertura de capital na bolsa, na sigla em inglês). A modalidade, regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), começa a avançar no mercado brasileiro pelas mãos da plataforma de tecnologia Genezys.

A proposta da empresa é transformar o conhecimento e o potencial de gerar dinheiro de executivos e personalidades em ativos. No caso, tokens, que são oferecidos a investidores institucionais e individuais. É inusitado, claro, já que IPOs são feitos em geral por empresas interessadas em captar recursos de investidores para turbinar seus planos de crescimento. Mas, de certa forma, o IPO de uma pessoa se conecta com a tendência de rentabilizar ativos intangíveis, como NFTs de obras de arte, por exemplo.

Como funciona o modelo de IPO humano

A estreia da abertura de capital de seres humanos foi em dezembro passado com o empresário Guga Stocco, conhecido por sua atuação em venture capital. Ele fundou a TeRespondo, comprada pelo Yahoo em 2003, e cofundou o Banco Original, além de estar nos conselhos de administração da Falconi Participações, Totvs e Vinci Partners.

Até agora, o executivo captou em torno de R$ 3 milhões, a maior parte com investidores qualificados e family offices. Só uma pequena parcela veio de investidores de varejo.

“O IPO do Stocco foi mais tradicional. Era como ter uma participação em uma gestora de venture capital”, afirma Richard Warrior, CEO e fundador da Genezys Capital. “O Bellino, eu brinco, é o primeiro doido que irá fazer o IPO de verdade. O que está propondo é que, nos próximos anos, tudo o que construir de negócios, ele vai compartilhar um percentual disso com os cotistas”.

A oferta, além dos dividendos, é que os acionistas também participem da vida de Bellino, acompanhando a sua forma de fazer negócios, interagindo com a sua rede de contatos e convivendo em seu ecossistema de empreendedorismo.

“Não é só receber a participação, mas ter uma porcentagem do negócio e aprender com o Bellino e ter acesso a ele”, diz Warrior. Até pelo formato, o valor das cotas deve ser bem superior ao preço de entrada no IPO de Stocco, que foi precificado a partir de R$ 1.500. Bellino pensa em focar em grandes cheques.

Como os recursos serão usados

Como ainda está em fase de aprovação na CVM, nem o valor nem o número de cotas é aberto pela Genezys. O IPO está previsto para a primeira quinzena de março e a ambição é de captar R$ 15 milhões. O valor será usado pelo executivo para potencializar seus negócios.

Além da Escola de Vida, Bellino tem parceria com a Healing Company, empresa por trás da Chopra, plataforma fundada pelo médico celebridade indiano Deepak Chopra, e que adquiriu em 2023.

Na lista de serviços oferecidos pelas companhias, estão retiros espirituais, práticas de autoconhecimento e o compartilhamento dos aprendizados de Bellino em mais de 35 anos de atividade empresarial aqui, nos Estados Unidos e Europa.

“O dinheiro captado será investido no desenvolvimento de todo o programa, principalmente nessa parceria com o grupo Healing Company”, afirma Bellino. “Teremos o desenvolvimento de uma série de iniciativas orientadas para o bem-estar e para a cura, lideradas pelo Deepak Chopra, hoje no mundo inteiro, e que vão chegar aqui no Brasil por meio dessa parceria conosco”.

Como precificar

Quanto vale uma pessoa? Essa é uma pergunta que demanda uma resposta, evidentemente, diferente da forma como se precifica uma empresa. Leva em conta rede de contatos, conhecimento do nome, possibilidade de se fazer negócios, falta de concorrentes potenciais. Enfim, é um tema complexo e sujeito a grandes discussões.

Mas há quem se arrisque. Um laudo da BuyCo, consultoria de fusões e aquisição e valuation, estimou que a Bellino’s Unlimited, sob liderança de Bellino, pode gerar negócios da ordem de R$ 61.108,7 em 2028. Atualmente, as atividades promovidas pelo executivo movimentam em torno de R$ 5 milhões.

Segundo o estudo, o montante foi projetado após análise da expansão estimada pela empresa, o ciclo financeiro atual e as perspectivas econômicas do país. Um levantamento mais antigo, de 2021, de uma casa de registro de propriedade intelectual, a Joypi e Criie Serviços Digitais, tinha calculado o valor da marca Bellino em R$ 78 milhões.



“O segredo do IPO do Bellino não está só na imagem do que ele construiu. Está muito diretamente ligado ao que ele está fazendo a partir de agora, os negócios que ele vai anunciar”, afirma Warrior. Para entrar no IPO de Bellino, o investidor precisa estar disposto a embarcar numa grande aventura.