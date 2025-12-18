Ex-Kavak, Mercado Livre e Creditas anunciam FIDC de R$ 50 milhões

A Altis, fintech especializada em “crédito como serviço”, acaba de dar mais um passo importante com uma captação de R$ 50 milhões por meio de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), estruturado pela Galapagos Capital.

Esse investimento será destinado a acelerar a operação de financiamento de veículos e expandir a capacidade da fintech para atender à crescente demanda do mercado automotivo.

O que faz a Altis?

A Altis oferece uma ferramenta digital para empresas atuarem como originadoras de crédito, sem precisar de infraestrutura própria ou de equipes especializadas.

As companhias parceiras não precisam investir em infraestrutura ou em equipes próprias para gerenciar o processo de crédito, já que a Altis cuida de toda a operação, desde a análise de risco até a gestão dos recebíveis.

Assim, oferecem crédito diretamente aos seus clientes, sem a intermediação de bancos. Por isso, um FIDC acaba sendo um passo natural para a companhia.

O perfil mais comum de clientes da Altis é o de concessionárias e revendedoras de veículos – um mercado com volume de R$ 300 bilhões em financiamentos por ano e com alta demanda por crédito, mas ainda com alta dependência de bancos.

A monetização ocorre por meio de uma taxa de serviço, que varia conforme o volume e o perfil da operação. Além disso, a fintech também participa dos ganhos financeiros, ou seja, da diferença entre o custo de captação e a taxa de oferta de crédito, compartilhada com as empresas parceiras.

Com mais de 180 clientes, a fintech já originou mais de R$ 10 milhões em crédito. E o novo aporte de R$ 50 milhões permitirá ampliar ainda mais essa operação, com a expectativa de originar R$ 300 milhões em crédito nos próximos dois anos.

Quem está por trás?

A Altis foi fundada por Pedro de Paula, Luiz Bettega e Eduardo Renda, profissionais com vasta experiência em finanças e em startups latino-americanas.

De Paula, ex-diretor do Mercado Crédito no Mercado Livre, foi também responsável pela criação da unidade de serviços financeiros da Kavak.

Bettega cofundou a Creditoo, startup de crédito adquirida pela Creditas, e Renda tem passagens por posições de liderança em empresas como Kavak e Gringo, além de ter sido diretor de estratégia na Timelens.