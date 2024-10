Ex-CEO da Abercrombie & Fitch é preso por acusações de tráfico sexual

Mike Jeffries, ex-CEO da Abercrombie & Fitch, foi preso sob graves acusações relacionadas a um esquema de tráfico sexual, de acordo com informações obtidas pela CNN. Além de Jeffries, dois outros associados foram detidos como parte de uma investigação conduzida pelo Distrito Leste de Nova York, Estados Unidos. As prisões ocorreram após a emissão de uma acusação formal, que contém mais de uma dúzia de crimes supostamente cometidos por Jeffries e seus cúmplices.

O período de atuação desse esquema criminoso teria ocorrido entre dezembro de 2008 e março de 2015. Segundo as fontes, Jeffries e seus associados utilizavam o apelo de carreiras promissoras no mundo da moda para atrair jovens com aspirações de modelo. Uma vez recrutados, esses homens eram supostamente convidados para festas com temas sexuais, onde eram incentivados, ou até mesmo pressionados, a participar de atos sexuais. Para facilitar a participação, essas festas envolviam o uso de drogas, bebidas alcoólicas e medicamentos como o Viagra, que eram oferecidos às vítimas, conforme revelado pelas fontes envolvidas na investigação.

As prisões foram realizadas na manhã de hoje, com dois dos réus, incluindo Jeffries, devendo comparecer ao tribunal federal no Distrito Sul da Flórida para suas audiências iniciais ainda nesta tarde. O terceiro acusado deverá ser ouvido no tribunal do Distrito Oeste de Wisconsin. Posteriormente, todos serão formalmente processados no Distrito Leste de Nova York, onde ocorrerá o julgamento das acusações.

Figura polêmica

Essa investigação começou a atrair mais atenção pública no começo de 2024, após uma reportagem da BBC trazer à tona alegações de que Jeffries e seu parceiro, Matthew Smith, haviam utilizado um intermediário para recrutar e explorar sexualmente jovens homens. A reportagem investigativa causou grande repercussão e trouxe à tona detalhes preocupantes sobre as práticas de Jeffries, que, durante muitos anos, foi uma figura de destaque na indústria da moda e líder de uma das marcas mais icônicas entre o público jovem, a Abercrombie & Fitch.

Jeffries, que comandou a Abercrombie & Fitch por mais de duas décadas, sempre foi uma figura polêmica. Sob sua liderança, a marca ganhou popularidade, mas também enfrentou diversas controvérsias, como críticas à sua estratégia de marketing, que era vista como elitista e excludente. As recentes alegações envolvendo tráfico sexual e exploração de jovens modelos, no entanto, trouxeram à tona uma nova camada de controvérsias em torno de sua gestão.

Organizações e grupos que lutam contra o tráfico humano têm pressionado por respostas rápidas e justas. O caso de Jeffries lança luz sobre a exploração que ocorre nos bastidores de indústrias glamorosas, como a moda, e aumenta o clamor por mais responsabilidade e transparência dentro dessas corporações. Agora, com o início do processo legal, muitos esperam que justiça seja feita para as vítimas envolvidas nesse escândalo de tráfico sexual.