Ex-barista do Starbucks cria negócio de mudanças e fatura mais de US$ 70 mil por mês

Em Nova York, onde o ritmo da cidade exige agilidade e visão estratégica, Tom Saar encontrou nas finanças a chave para transformar um trabalho paralelo em um negócio rentável. Em junho de 2023, o ex-funcionário do Starbucks investiu pouco mais de US$ 20 mil na compra de um caminhão de mudanças. Menos de um ano depois, sua empresa fatura mais de US$ 70 mil por mês.

Mas o espírito empreendedor nasceu muito antes. Em 2020, trocou a Suécia pelos Estados Unidos para estudar ciência da computação. Para se manter, trabalhou em redes como Whole Foods e Target. Mas foi ao observar o mercado de mudanças em Nova York — com empresas caras e mal avaliadas — que viu uma oportunidade real de negócio. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Sem experiência no setor, Saar apostou em planejamento financeiro rigoroso. Comprou um caminhão usado por US$ 15 mil e contou com o apoio do pai para gerenciar a parte administrativa. Mesmo com pouca margem de lucro nos dois primeiros meses, manteve o controle de custos e investiu onde realmente fazia diferença: atendimento, plataformas de captação de clientes e reputação online.

NÃO PERCA: Este curso ensina como dominar o orçamento e elevar os resultados financeiros das empresas

O ponto de virada veio com o uso da Taskrabbit, plataforma que conecta prestadores de serviço a consumidores. Sem pagar comissões por indicação, Saar conseguiu escalar o negócio rapidamente. Em abril de 2024, sua receita mensal passou dos US$ 70 mil. A expectativa era atingir US$ 80 mil até junho.

Por trás do sucesso, está uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado: dominar os fundamentos das finanças corporativas. Saar controlou despesas, ajustou preços com base na demanda e entendeu o retorno de cada canal de aquisição. Fez projeções de receita, reinvestiu com inteligência e aprendeu a operar com eficiência.

Tudo isso sem uma equipe dedicada — ele mesmo gerenciava vendas, operação, atendimento e fluxo de caixa.

NÃO PERCA: Conheça cases de empresas nacionais e internacionais que mudaram o jogo com estratégias financeiras

Independentemente da área de atuação, entender finanças deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar uma exigência básica. Saber como um negócio gera valor, como alocar capital com eficácia e como equilibrar risco e retorno é essencial para qualquer profissional que queira crescer, seja como empreendedor, gestor ou colaborador estratégico.

A história de Tom Saar mostra que boas ideias são importantes, mas sem organização financeira elas dificilmente saem do papel. Para quem busca ascensão na carreira, aprender a lidar com números — e tomar decisões baseadas neles — é o que realmente diferencia quem tenta de quem realiza.

NÃO PERCA: Seja o líder estratégico que vai impulsionar negócios com o domínio das finanças corporativas

Quer dar um passo decisivo rumo ao topo da sua carreira? Faça o Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul — um curso 100% online, com 4 aulas práticas, certificado exclusivo e acesso gratuito ao EXAME Pass por 1 ano. Aprenda com grandes nomes do mercado os conceitos que vão te ajudar a tomar decisões estratégicas e dominar o idioma financeiro das lideranças. Descubra como usar o poder das finanças para alavancar negócios, impressionar recrutadores e acelerar sua jornada rumo à gestão. Invista só R$ 37 e transforme sua carreira com conhecimento que vale muito mais.