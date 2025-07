Ex-assistente médica larga hospital e cria oficina mecânica que fatura US$ 440 mil por ano

Insatisfeita com a vida profissional e pessoal, a então assistente médica oncológica Desiree Hill tomou uma decisão radical: deixou o hospital onde trabalhava e passou a aprender a consertar carros assistindo a vídeos no YouTube.

“Eu não estava feliz com a minha carreira. Era exaustivo e solitário”, contou.

O que começou como um projeto improvisado de compra e revenda de veículos, evoluiu para uma oficina mecânica que hoje projeta alcançar US$ 1 milhão em receita anual. As informações foram retiradas da reportagem da CNBC Make It.

Crescimento gradual e gestão de riscos

Após um ano conciliando o hospital com o novo negócio, Hill pediu demissão em janeiro de 2020. Só naquele ano, consertou e vendeu 38 carros, acumulando US$ 100 mil em lucros.

No ano seguinte, decidiu expandir. Tornou-se mecânica móvel e passou a oferecer serviços diretamente nas casas dos clientes.

Investiu em licenciamento, ferramentas, website, publicidade e software de gestão. A divulgação feita pelo TikTok trouxe uma leva de novos clientes.

Em 2022, alugou um espaço em uma oficina e abandonou a revenda de carros para focar no atendimento direto. A demanda cresceu tanto que, meses depois, já precisava de um espaço maior.

Foi durante a reparação de um trailer que surgiu uma oportunidade inusitada: o cliente, impressionado com o empenho de Hill, ofereceu um empréstimo de US$ 10 mil sem juros para ajudá-la a abrir sua própria oficina.

Ela insistiu em pagar 10% de juros, e o acordo foi fechado em um contrato de três anos. O valor foi quitado em apenas 18 meses.

Crown’s Corner Mechanic: um negócio sólido e escalável

Em setembro de 2023, a empreendedora alugou um espaço de 9 mil pés quadrados (cerca de 836 m²) em Conyers, a apenas 15 minutos de sua casa.

Batizou a nova oficina de Crown’s Corner Mechanic e estruturou o modelo de negócio para garantir receita estável: alugou parte do espaço para um mecânico, um soldador e um guincheiro, que juntos cobrem metade do aluguel mensal de US$ 6.566.

A estratégia foi certeira. Em 2024, a empresa passou a faturar cerca de US$ 70 mil por mês, quase o dobro da média mensal do ano anterior. O negócio é lucrativo e emprega cinco pessoas.

Hill estima que sua receita pode chegar a US$ 1 milhão.

A importância de dominar as finanças corporativas

