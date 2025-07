Evento sobre o futuro dos negócios no Brasil reúne empreendedores e investidores em SP

Nesta quarta-feira, 30 de julho de 2025, São Paulo vai receber um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do país.

O ACE Summit 2025, organizado pela ACE Ventures, vai reunir empreendedores, investidores e especialistas para discutir os principais desafios enfrentados pelas empresas brasileiras no cenário atual.

O evento será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca e promete abordar temas essenciais para o crescimento de negócios, como vendas, tração comercial, liderança e transformação digital.

Agora em sua terceira edição, o ACE Summit já se consolidou como um dos encontros mais importantes para o ecossistema de startups e investidores do Brasil.

Ao longo do dia, os participantes terão a oportunidade de ouvir líderes de empresas em crescimento, aprender com fundadores de startups e discutir os dilemas de quem está construindo negócios no Brasil real, marcado pela instabilidade econômica, pela alta competitividade e pela busca por inovação.

Atrações e temas do evento

Entre os destaques da programação do ACE Summit 2025 estão a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, e a empresária Eliane Dias, responsável pela Boogie Naipe e pela carreira dos Racionais MC’s.

Ambas vão participar do painel “Do começo ao comando: mulheres que empreendem com propósito e poder”, onde irão compartilhar suas trajetórias e discutir como a liderança, o propósito e a credibilidade podem transformar negócios e a vida de outras mulheres empreendedoras.

Outro painel de destaque será “Negócios em expansão no Brasil real”, mediado por Leo Branco, editor de negócios da EXAME, com a participação de Brunno Panfilo, CEO da fintech Hopy Pay, e Caroline Nogueira, CEO da Premium Essential Kitchen.

Eles vão debater o que é preciso para escalar negócios em um país com um ambiente econômico desafiador. Os dois defendem que o crescimento exige mais do que boas ideias: é preciso ter uma operação sólida e uma liderança capaz de enfrentar os obstáculos impostos pelo cenário atual.

No painel “Founder que não vende, quebra”, o foco será nas vendas como pilar fundamental para a sobrevivência das startups. Participam dessa discussão Mike Ajnsztajn, Felipe Azevedo e Marcia Monteiro, que falarão sobre como construir uma equipe de vendas eficiente e como a função de vendas precisa ser vista como essencial para a estratégia de qualquer negócio.

Premiação Future Builders

Além dos painéis, o ACE Summit 2025 também contará com a primeira edição da premiação Future Builders, que vai reconhecer startups brasileiras que estão promovendo mudanças significativas em seus setores por meio de inovação e execução consistente.

As empresas finalistas foram selecionadas em três categorias: Fintech, Logtech e ESG, e terão a oportunidade de apresentar seus pitches ao vivo no evento, diante de uma banca formada por investidores e especialistas.

As startups vencedoras serão premiadas com visibilidade nas redes da ACE Ventures, mentorias exclusivas e exposição junto a fundos de investimento, o que pode ser um importante passo para o crescimento dessas empresas.

A plataforma por trás do evento

O ACE Summit é uma das principais iniciativas da ACE Ventures, plataforma de inovação que desde 2012 tem investido em startups, auxiliado grandes empresas na transformação digital e prestado assessoria em fusões e aquisições.

Com um portfólio de mais de 150 investimentos e 32 exits, a ACE Ventures é um dos principais apoiadores de empreendedores no Brasil, buscando transformar o ecossistema de negócios com foco em inovação, crescimento sustentável e impacto social.

A ACE Ventures também se destaca por seu papel em promover a diversidade no empreendedorismo.

No Future Builders, por exemplo, startups lideradas por mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+ ou com deficiência terão bonificações extras na pontuação, como uma forma de incentivar a inclusão e a representatividade no setor.

Programação e detalhes

O evento começará às 08h30, com credenciamento, e seguirá até às 19h, com painéis e masterclasses simultâneas, lideradas por nomes como Pedro Waengertner (CEO da ACE Ventures), João Camargo (Magie), Emily Ewell (Pantys) e outros.

O ACE Summit 2025 também se destaca por sua programação prática, com masterclasses conduzidas por líderes do mercado, como Renata Centurión (Winning by Design), Maria Duarte (Escalab) e Leandro Reinaux (Even3), que irão compartilhar seus conhecimentos sobre gestão, vendas, tecnologia e ESG.