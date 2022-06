Evento reúne unicórnios para discutir investimento e carreira em startups

Acontece no próximo sábado, 25, o Startups Fever, evento de empreendedorismo que reunirá fundadores de empresas unicórnios, scale-ups e representantes do ecossistema de inovação na discussão de temas envolvendo gestão, investimentos e carreira.

Entre os destaques da programação está o painel com Diego Martins, fundador da startup unico, que recentemente recebeu o título de unicórnio após investimento de R$ 625 milhões, em agosto de 2021, em meio à euforia do mercado de venture capital e investidores que depositaram valores recordes em startups brasileiras no ano passado. Além da IDtech, participam do evento representantes de startups como iFood, Merama, Daki, Nuvemshop e Sami.

Também estão confirmados o cofundador do Buscapé e investidor da gestora de venture capital Headline, Romero Rodrigues; o CEO da Vindi, o CFO da EXAME, Victor Gatti; a CFO do GetNinjas, Cynthia Hobbs; Paulo Braga Filho, o cofundador e CEO da Bhub e Jorge Vargas Neto e a CFO da 99jobs, Jandaraci Araújo.

Ao todo, o evento organizado pela StartSe, Startups.com.br e Conta Simples, terá 11 painéis, que discutirão temas como valuation de startups, blockchain e construção de carreiras em pequenas empresas de tecnologia, assuntos especialmente delicados no cenário atual de correção no valor de mercado de empresas de tecnologia e demissões em massa em unicórnios mundo afora.

O evento vai ocorrer no espaço Eventos JK, no Shopping JK Iguatemi, na cidade de São Paulo. Além da programação com painéis, o Startups Fever também conta com um espaço para networking e conexões entre empreendedores, investidores e outras figuras do mercado.

