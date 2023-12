Evento destaca as oportunidades no mercado imobiliário de alto padrão do Nordeste

“Estamos num processo muito claro de queda da inflação e das taxas de juro, que devem ficar abaixo dos 10% já no ano que vem. E quanto menos inflação e juros, melhor para investir em ativos como imóveis.” A análise do cenário macroeconômico para o mercado imobiliário brasileiro em 2024 foi feita pelo jornalista econômico Carlos Alberto Sardenberg, da Rádio CBN/Sistema Globo, um dos key speaker da 1ª Edição do Rio Ave Talks, promovido pela área de inteligência de mercado da Incorporadora Rio Ave e transmitido ao vivo pelo YouTube para mais de 4 mil pessoas no dia 21 de novembro.

Rio Ave Talks

O evento foi realizado nas instalações do recém-inaugurado restaurante Ruffo, no rooftop do centro empresarial Charles Darwin, na Ilha do Leite, em Recife, e contou com a presença da advogada e influenciadora Gabriela Prioli, âncora do canal GNT; do secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti; do arquiteto e CEO da AO Arquitetura, Greg Bousquet; e do diretor do grupo Ricardo Brennand, Luiz Henrique Valverde.

“O Nordeste é uma região que muitas vezes passa ao largo dos olhares dos investidores profissionais, mas a gente entende que tem muita oportunidade de investimento. Esse tipo de evento ajuda a apresentar de uma forma mais estruturada o que vem acontecendo aqui”, afirmou, durante a abertura do Talks, Alberto Ferreira da Costa, co-CEO do Grupo Rio Ave, cujos números refletem o cenário promissor dos empreendimentos de alto padrão no Nordeste.

De 2020 até 2023, o grupo realizou R$ 897 milhões em lançamentos e vendeu R$ 706 milhões, sendo R$ 200 milhões de vendas só em 2023.

“Um novo Pernambuco”

O principal foco das discussões foram as oportunidades de investimento no litoral sul de Pernambuco, como o novo polo de desenvolvimento turístico e imobiliário representado pela Reserva do Paiva e Praia dos Carneiros, impulsionadas pela retomada do crescimento econômico da região.

“Apresentamos um novo Pernambuco. Estamos retomando os investimentos em infraestrutura e expansão da nossa rede de distribuição de gás. Isso, por si só, já cria um ambiente de maior investimento e mais recursos circulando. Também anunciamos investimentos significativos em estradas e na área social, como água e saneamento, que impactam diretamente a qualidade do ambiente de negócio”, afirmou Guilherme Cavalcanti, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado.

Guilherme Cavalcanti; Gabriela Prioli; André Farias; Álvaro Ferreira da Costa em participação no evento Rio Ave Talks (Rio Ave/Divulgação)

Os participantes também debateram temas como inovação em projetos, sustentabilidade, planejamento urbanístico e as tendências para o mercado de alto padrão e de luxo. Confira a seguir os principais destaques do evento:

Oportunidades em investimentos de alto padrão

Um dos fatores que definem o retorno sobre o capital investido em imóveis de luxo, segundo Gabriela Prioli, é a busca por oportunidades de negócios ainda pouco exploradas. Daí a importância de olhar para regiões como o litoral sul de Pernambuco.

“Se eu tenho um produto que já cresceu e entregou a maior margem de retorno, ele não é mais tão atrativo quanto outras oportunidades que o mercado me oferece. Só que, para encontrar essas oportunidades, eu preciso abrir o meu leque e ter acesso a outras informações”, afirmou a influenciadora durante o painel sobre mercado imobiliário de luxo.

O caso da Riviera de São Lourenço, bairro planejado de Bertioga, localizado entre as divisas do litoral sul e norte paulista, exemplificou essa afirmação. “Quem fez um investimento na Riviera há 40 anos está feliz ou triste hoje?”, questionou Gabriela.

“Bairros planejados costumam ser valorizados em torno de 30% a 40% em relação a bairros mais sofisticados”, completou Luís Henrique Valverde. O diretor de Ativos Imobiliários do Grupo Ricardo Brennand explicou que tal valorização se dá porque esse tipo de empreendimento atende às necessidades mais especiais das pessoas, como infraestrutura, segurança e sustentabilidade. “É isso o que a gente está fazendo para a Reserva do Paiva.”

Lançado em 2007, o primeiro bairro planejado na região metropolitana de Recife surgiu com a proposta de ser uma segunda residência de alto padrão, mas após a pandemia vem se consolidando como primeira moradia. Reflexo da descentralização dos centros urbanos.

“Estamos falando de investimento de luxo, e nesse segmento o retorno ao trabalho presencial não é uma necessidade. Você pode tranquilamente trabalhar distante daquilo que foi considerado o centro urbano e direcionar o seu investimento para outro lugar. E aí você precisa de toda infraestrutura que só um bairro planejado pode te oferecer”, completou Gabriela.

A influenciadora lembra ainda da importância da exclusividade no segmento de empreendimentos de alto padrão. “É só a gente pensar no conceito de exclusividade. Exclusivo é aquilo que é só de alguns. O mercado de luxo não consome só pensando em usabilidade. O desejo e o design fazem muita diferença. Uma assinatura e um projeto que tragam beleza e diferencial é um valor”.

Todos os empreendimentos da Rio Ave levam em conta o conceito de exclusividade, com localizações em praias paradisíacas, projetos arquitetônicos luxuosos, personalizados assinados por arquitetos renomados.

Sustentabilidade rentável

Outra tendência do mercado imobiliário pós-pandêmico é a incorporação da sustentabilidade nos projetos arquitetônicos como um fator necessário para que o investimento de longo prazo se mostre interessante.

O impacto ambiental sempre foi uma preocupação da Rio Ave e pode ser visto em todos os seus empreendimentos, que prezam pela preservação do entorno e pelo bem-estar da comunidade local.

Essa demanda agora vem dos próprios compradores, seja pela preocupação com os impactos ambientais, seja pela maior necessidade de integração com a natureza, contou Greg Bousquet, arquiteto e CEO da AO Arquitetura. “A pandemia foi um grande acelerador de pensamento sustentável no público morador. Os briefings com os quais eu sonhava, agora chegaram! As pessoas querem ter acesso externo, terraço e até vegetação de fachada. Isso tem um lado didático de demonstrar que sustentabilidade, além de fazer bem para o planeta, também pode ser rentável.”