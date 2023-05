Evento gratuito de tecnologia reúne grandes nomes do mercado SAP

Em todo o mundo, mais de 440 mil clientes utilizam os sistemas de ERP da SAP para planejar recursos, administrar e automatizar processos das mais diversas áreas, como financeira, vendas e logística. Mas nem sempre as empresas conseguem acompanhar a velocidade com que essas ferramentas evoluem.

Prova disso é o resultado de uma pesquisa realizada pela empresa de software MIGNOW – O que ainda não sabemos sobre o S/4HANA –, no qual 74,2% dos respondentes dizem não saber dizer quais são as novas funcionalidades e recursos do S/4HANA – quarta geração do ERP da SAP – em comparação à versão anterior, a ECC.

Treinamento gratuito em SAP

Para suprir essa demanda, o MIGNOW vai promover, entre os dias 22 e 26 de maio, a terceira edição do S/4WEEK, evento online e gratuito que já impactou mais de 7 mil pessoas, e que vem se consagrando como uma das principais semanas de treinamento para usuários SAP interessados em ampliar seus conhecimentos no assunto.

Com clientes de peso como Nike, GPA, Pague Menos, XP e Carrefour, o MIGNOW é o primeiro software capaz de analisar a base de dados das companhias e realizar uma conversão automática do SAP ECC para o SAP S/4HANA.

S/4WEEK

O que é: um treinamento prático online e gratuito do MIGNOW para usuários SAP

Por que ele é importante: para que os participantes entendam como fazer uma migração tranquila para o S/4HANA, ampliem seus conhecimentos no tema, e extraiam o melhor de seus sistemas de ERP

Quando: entre os dias 22 e 26 de maio, às 9h

Onde: clique aqui para se inscrever