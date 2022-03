Evento gratuito ensina a otimizar cada momento da jornada do cliente

Já faz um tempo que a palavra “experiência” caiu nas graças do universo corporativo. Principalmente após a chegada dos smartphones e da infinidade de aplicativos e serviços digitais que vieram com eles, debruçar-se sobre a jornada do cliente se tornou um imperativo para o sucesso ou o fracasso de um negócio.

Mas se, no início, a “experiência do usuário” falava sempre sobre vivências digitais, hoje o termo engloba absolutamente todos os pontos de contato dos consumidores com as marcas, seja no ambiente físico, seja no virtual. Afinal, um produto ou serviço pode ser incrível, mas se a percepção do cliente não for positiva, todo o trabalho acaba sendo em vão.

Para falar sobre Experience Management (XM), ou Gestão de Experiência, a Qualtrics – plataforma de software por assinatura para gerenciamento de experiências – promoverá, na próxima quinta-feira, 17, às 11h, o evento gratuito e online Trazendo a gestão de experiência para o Brasil.

Apresentado por Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do país, o evento reúne a Chief Experience Officer (CXO) da StartSe, Mariana Filizola, o head de estratégias de customer experience da Qualtrics na América Latina, Rafael Teixeira, e a líder de estratégia XM na América Latina, Heidi Celeghin.

No bate-papo, eles discutirão o funcionamento prático desse novo modelo de gestão, como ele está mudando a maneira de as empresas fazerem negócios, e também dicas para as empresas começarem sua jornada nesse universo.

Cases de sucesso

Durante o evento, serão apresentados exemplos como o da companhia aérea americana JetBlue, que tem como premissa colocar o usuário no centro de suas decisões. “Na JetBlue, temos o compromisso de transformar os feedbacks que recebemos em insights reais para a empresa e benefícios reais para o cliente”, explica Danny Cox, diretor de atendimento ao cliente e insights da aérea americana. “Não poderíamos fazer isso sem uma solução inovadora e completa como a Qualtrics.

Vice-presidente da BMW para a América do Norte, Craig Westbrook destaca que a montadora também usa a tecnologia para “tornar cada experiência com a BMW tão boa quanto a experiência dos carros da marca”.

Para conferir esses e outros exemplos e entender como as marcas vêm transformando dados e insights em oportunidades para melhorar a experiência de clientes e colaboradores, é só conferir o evento.