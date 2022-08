ESG, Phygital e mais: evento gratuito discute temas que ajudam a impulsionar a economia brasileira

Acontece, no próximo dia 12, a primeira edição do MM Talks, evento virtual e gratuito criado pela EXAME com o objetivo de discutir perspectivas, oportunidades e tendências da economia que ajudam a impulsionar as empresas brasileiras.

A programação será composta de quatro painéis virtuais, que acontecerão entre às 14h e 17h30, e da cerimônia de premiação do Melhores e Maiores, considerado o principal e mais tradicional ranking do capitalismo brasileiro. “Estamos na 49ª edição do anuário que traz um levantamento atual sobre a realidade das empresas no Brasil. Durante sua história, a publicação passou por algumas modificações, mas a premissa básica se mantém: mapear as melhores e maiores empresas do país e ser um termômetro sobre o capitalismo brasileiro”, diz a página oficial do evento.

Dentre as modificações mencionadas no texto, está a criação do próprio MM Talks, que vem para complementar a premiação, servindo como um local democrático para a discussão dos temas que influenciam as melhores e maiores empresas brasileiras a alcançarem este patamar.

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS. GARANTA A SUA VAGA GRATUITAMENTE AQUI!

Entre os confirmados para os painéis, estão nomes como Guilherm Horn (country manager do WhatsApp); Mansueto Almeida (economista-chefe do BTG Pactual); Marcos Jank (professor sênior de agronegócio do Insper) e Fátima Merlin (fundadora do Instituto Mulheres do Varejo e CEO da Connect Shopper).

Eles abordarão assuntos como a relação entre o físico e o digital no mercado de consumo; as oportunidades oferecidas pelo ESG, perspectivas econômicas e as novas oportunidades do agronegócio. Veja a programação completa:

14h00 às 14h30: Melhores e maiores empresas do Brasil: perspectivas econômicas

Melhores e maiores empresas do Brasil: perspectivas econômicas 14h30 às 15h30: Phygital: o físico e o digital no mercado de consumo

Phygital: o físico e o digital no mercado de consumo 15h30 às 16h30: E e S do ESG caminhando juntos: oportunidades na nova economia

E e S do ESG caminhando juntos: oportunidades na nova economia 16h30 às 17h30: Agronegócios: o Brasil que não para

Não fique de fora. Clique aqui para garantir a sua vaga!

Sobre a premiação

Após os painéis virtuais, os participantes poderão acompanhar a transmissão online da premiação Melhores e Maiores. Ela reconhecerá as empresas de capital aberto que apresentaram maior crescimento em indicadores financeiros e em práticas sociais, ambientais e de governança no ano de 2021 em diferentes categorias – dentre elas, Empresa do Ano, Startup do Ano e Empreendedor Social do Ano.

“Melhores e Maiores sempre foi a premiação mais reconhecida da economia brasileira. Considerando também as ações no âmbito social, ambiental e de governança, conseguimos ter um retrato mais atual e mais fiel das empresas com bons resultados e práticas responsáveis”, afirma Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME.

QUERO ACOMPANHAR O MM TALKS