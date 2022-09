Evento gratuito debate as principais tendências de negócios para os próximos anos; participe

Há 49 anos, a EXAME realiza o Melhores e Maiores, a principal premiação do empreendedorismo brasileiro, que reconhece e premia as empresas e empresários que se destacaram no ano anterior. Em 2022, as empresas destaques do Melhores e Maiores serão anunciadas durante o MM Talks, um evento online e gratuito que vai abordar as principais tendências de negócios para os próximos anos.

Programado para o dia 12 de setembro, às 14h, o MM Talks será um espaço democrático para as discussões dos temas que mais influenciam as empresas. Com quatro painéis de discussão, o evento vai tratar de tendências como as perspectivas econômicas das maiores empresas do Brasil, união do físico e digital no chamado Phygital, ESG e o papel do agronegócio.

Confira a programação completa:

14h00 às 14h30: Melhores e maiores empresas do Brasil: perspectivas econômicas

14h30 às 15h30: Phygital: o físico e o digital no mercado de consumo

15h30 às 16h30: E e S do ESG caminhando juntos: oportunidades na nova economia

16h30 às 17h30: Agronegócios: o Brasil que não para

O evento é uma oportunidade para empresários, executivos, empreendedores e profissionais de todos os setores ouvirem a visão de especialistas sobre os temas e iniciativas que vão influenciar o mundo dos negócios nos próximos anos. Para participar, basta acessar a página do evento no link abaixo:

Sobre o Melhores e Maiores

O Melhores e Maiores é um anuário que traz um levantamento atual sobre a realidade das empresas no Brasil e tem como objetivo promover e incentivar o empreendedorismo nacional, além de ser um termômetro sobre o capitalismo brasileiro.

A avaliação das empresas é feita em parceria com o Ibmec, que usa metodologia própria para chegar ao ranking final. São considerados indicadores financeiros, econômicos e práticas sociais (inclusas na premiação desde a edição de 2020). Questões como o impacto ao meio ambiente e sobre a governança das empresas também são levadas em conta pela instituição.

“Melhores e Maiores sempre foi a premiação mais reconhecida da economia brasileira. Considerando também as ações no âmbito social, ambiental e de governança, conseguimos ter um retrato mais atual e mais fiel das empresas com bons resultados e práticas responsáveis”, afirma Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME.

O Melhores e Maiores premia as empresas brasileiras em 21 diferentes categorias, incluindo as mais recentes como Empresa do Ano, Startup do Ano e Empreendedor Social do Ano. Confira todas a seguir:

Agronegócio;

Alimentos e Bebidas;

Atacado e Varejo;

Bens de Capital e Eletroeletrônicos;

Saneamento e Meio Ambiente;

Energia;

Farmacêutico e Beleza;

Transporte, Logística e Serviços Logísticos;

Papel e Celulose;

Telecomunicações;

Química e Petroquímica;

Tecnologia e Mídia;

Mineração;

Moda e Vestuário;

Imobiliário;

Saúde;

Serviços Financeiros;

Siderurgia e Metalurgia;

Startup do Ano;

Empreendedor Social do Ano;

Empresa do Ano.

Na edição de 2021, o Melhores e Maiores reconheceu a Gerdau como a Empresa do Ano. A companhia se destacou por seus resultados do segundo trimestre (o melhor em seus 120 anos de história) e pelos investimentos feitos pela Gerdau Next, braço de novos negócios da empresa.

Confira abaixo o vídeo completo da 48ª edição do prêmio