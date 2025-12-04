Evento em Salvador coloca startups em ringues e mira R$ 30 milhões em negócios

Salvador (BA)* – Um ringue de boxe vai dividir o palco da Casa do Comércio, um prédio de arquitetura vanguardista em Salvador, capital da Bahia, nesta quinta-feira, 4.

Nele, oito startups vão se enfrentar em duelos de pitch cronometrados, numa disputa ao vivo por atenção, investimento e escala.

A atração, conhecida como Get in The Ring, é um dos destaques do Innpulse Forum, evento que movimenta o ecossistema de inovação da Bahia com painéis, rodadas de negócios e uma promessa ambiciosa: gerar até 30 milhões de reais em oportunidades nos próximos dois anos.

A cena reflete um momento de virada para o setor de tecnologia baiano.

A Bahia lidera o Nordeste em número de startups formais em 2025, com 356 iniciativas registradas no regime Inova Simples — muitas delas concentradas em Salvador. Empresas como Jusbrasil e Cubos já são referências nacionais e ajudam a posicionar a capital como um hub fora do eixo tradicional.

O Innpulse cresce como o principal palco dessa nova fase.

A segunda edição do evento, que acontece nesta quinta-feira, reúne mais de 150 startups, investidores, lideranças públicas e empresas.

A ideia é acelerar conexões, negócios e visibilidade para o ecossistema local — e atrair olhares de fora para o que está sendo criado no estado.

“Esperamos gerar, até 2026, 30 milhões de reais em valor para o ecossistema”, afirma Rodrigo Paolilo, CEO do Grupo Rede+, organizador do evento. “Queremos descentralizar o acesso ao conhecimento, conexões e oportunidades no Brasil”.

Com um modelo que mistura conteúdo, cultura e negócios, o fórum também busca consolidar Salvador como uma praça estratégica para eventos de inovação e empreendedorismo nos próximos anos.

Programação imersiva e disputas ao vivo

A maratona de mais de 12 horas de conteúdo será dividida entre dois espaços simultâneos: a Arena de Inovação, no Teatro Sesc Casa do Comércio, e o Espaço Conexões, no Espaço Mário Cravo.

Além de painéis e palestras, a agenda inclui apresentações culturais, coworking, lançamentos de livros e um happy hour voltado para networking direto.

Entre os palestrantes confirmados estão a investidora Cláudia Rosa, mentora do programa Choque de Gestão, da EXAME, Marlon Freitas, fundador da Agilize, Marcus Abreu, executivo da Acelen, e Anna Luísa Beserra, cientista e fundadora da SDW For All.

Get in the Ring: startups no centro do palco

Inspirado nas lutas de boxe, o Get in the Ring é o momento mais visual do evento.

A competição internacional, presente em mais de 100 países, chega à etapa brasileira com um formato direto: duas startups sobem ao palco por vez, apresentam seus pitches de forma cronometrada e se enfrentam com réplicas e tréplicas diante de um júri técnico.

Os critérios avaliados vão de inovação à escalabilidade, passando pela maturidade da solução e clareza de proposta.

Toda a dinâmica é acompanhada pelo público e inclui especialistas como jurados.

Rodada de negócios com curadoria

Outro momento estratégico do Innpulse é a Rodada de Negócios, que conecta startups, empresas, investidores e academia em mesas temáticas mediadas.

A ideia é ir além do pitch: entender dores reais do mercado e conectar soluções com quem pode investir ou adotar.

A curadoria das mesas é feita previamente, garantindo que os encontros tenham foco e potencial de negócio imediato.

Para as startups, é uma vitrine diante de fundos nacionais e internacionais; para os investidores, uma ponte para negócios em estágio inicial e alto potencial de retorno.

Premiação e fortalecimento do ecossistema

O evento também abriga a segunda edição do Prêmio Innpulse Bahia, considerado o “Oscar da inovação baiana”.

Com 15 categorias, o prêmio reconhece empresas, projetos e profissionais que vêm impulsionando mudanças nos setores de tecnologia, saúde, varejo, agro, construção e mais.

A movimentação não acontece isoladamente. Em 2025, a Associação Baiana de Startups (ABAS) mapeou 20 milhões de reais em investimentos potenciais, vindos de 14 grupos de investidores e fundos voltados para o estado.

Innpulse como vitrine e experimento

Desde 2014, o Grupo Rede+ já acelerou mais de 500 startups e liderou 230 projetos de inovação corporativa no país.

Com o Innpulse, aposta em transformar Salvador numa vitrine da inovação não só nordestina, mas de todo Brasil.

A ideia é mostrar, em um único dia, que é possível pensar tecnologia e escala a partir do Nordeste.

A pergunta é se o ringue vai gerar mais do que espetáculo. Se conseguir fechar parcerias, validar soluções e destravar investimentos, o evento pode se consolidar como um modelo replicável — e tornar Salvador um ponto fixo no calendário nacional da inovação.

