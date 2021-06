Eventim firma acordo ao mirar na volta dos eventos presenciais neste ano

A Eventim, empresa presente em 26 países e emissora de 250 milhões de ingressos para eventos por ano, anuncia investimento no mercado brasileiro. Apostando na retomada do setor e na freada da pandemia da covid-19, a empresa firma acordo comercial com a IMM, em que passará a comercializar todos os eventos que antes eram vendidos exclusivamente pela Tudus.

Essa movimentação confirma o posicionamento da Eventim Brasil em buscar a liderança no segmento do mercado nacional de tiqueteiras. Segundo a empresa, com o avanço do calendário da vacinação, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, o cenário começa a não só ser otimista, como promissor, e as movimentações mirando o futuro já estão sendo feitas.

“Para nós, essa parceria com a IMM e a Tudus é extremamente significativa. É o resultado de um planejamento que fizemos para atravessarmos a pandemia da melhor maneira possível, sempre com um olho no período de retomada do mercado de eventos, o que finalmente começa a se tornar realidade. Dessa maneira, estamos oficialmente expressando para o mercado que estamos engajados e investindo nesta retomada, buscando parcerias estratégicas com foco no desenvolvimento de sistemas, conteúdo e pessoas”, afirma Donovan Ferreti, presidente da Eventim Brasil.

A novidade é importante porque deve haver uma consolidação de poucos players a partir de parcerias ou aquisições de empresas do ramo de venda de ingressos com maior fluxo de caixa. Assim, esse é o caminho que se desenha no mercado de produtoras que promovem as empresas tiqueteiras ao investir em tecnologia e tendo receira das taxas de operações com os consumidores finais.

Com o acordo, a empresa passa a ser a responsável pela venda de alguns dos eventos mais importantes do calendário brasileiro, como Cirque du Soleil, São Paulo Fashion Week, Taste of São Paulo, entre outros.

O acordo também consolida a atuação da Eventim Brasil no segmento esportivo, pois, após uma bem-sucedida venda e operação dos ingressos da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana em 2019, agora passa a vender ingressos para o Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021 e também do Rio Open, previsto para acontecer de 5 a 7 de novembro e já com os ingressos disponíveis.

"Sempre estivemos envolvidos com os principais eventos no Brasil, e agora demos mais um importante passo ao disponibilizarmos em nosso portfólio o conteúdo da IMM, a qual conta com algumas das atrações mais populares e desejadas do país e do mundo", diz Ferreti.

A Eventim segue em seu planejamento de consolidação de sua participação no mercado brasileiro, que inclui o investimento em novas ferramentas e a localização de ferramentas já consolidadas no mercado da Eventim na Europa, como o “Inhouse” para a venda de teatros e museus, e o “Fansale”, ferramenta de revenda de ingressos certificada de fã para fã e que garante a validade dos ingressos adquiridos.

Deste modo, a empresa projeta já para este ano aumento de 25% de volume transacional adicional na Eventim Brasil. Todos os eventos que já estavam confirmados e vendidos pela Tudus, passam a partir de hoje a serem disponibilizados no sistema Eventim Brasil.

“A consolidação do mercado brasileiro de venda de ingressos já era esperada, principalmente após o início da pandemia. O acordocontribuirá para que a empresa possa entregar produtos cada vez mais qualificados", diz Jorge Reis, CEO da Tudus.

