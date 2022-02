Eu Me Banco: primeira turma de pós-graduação tem recorde de inscritos

Desde sua fundação, em 2019, a startup Eu Me Banco vem experimentando um ritmo de expansão acelerado. Especializada em cursos online, mentorias e na criação de um ambiente de networking para quem quer atuar como profissional de investimentos, a empresa passou de um faturamento anual de R$ 400 mil para R$ 4,6 milhões (e 19 mil alunos) em 2021. Mas o mês de janeiro de 2022 superou quaisquer expectativas: o faturamento entre os dias 10 e 26 bateu a marca de R$ 1,6 milhão.

“Fiquei tão empolgado com o fechamento da primeira turma de pós-graduação em advisor de investimentos e networking que resolvi liberar por 48 horas o acesso aos dois cursos preparatórios para certificações de entrada de nosso portfólio”, conta o economista Fabio Louzada, CEO e fundador da Eu Me Banco.

Cerca de 58 mil pessoas se inscreveram nos dois cursos preparatórios para as certificações CPA-10 e CPA-20, pré-requisitos para atuar na venda de produtos de investimento ou na manutenção de carteiras nos segmentos varejo e alta renda. Ao todo foram distribuídas 116 mil bolsas de estudo. “Não podia imaginar que havia tanta gente interessada!”, comenta Louzada.

Flashback para compreender o sucesso

Como a frase feita diz, o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Portanto, é de imaginar que o mês dourado de Louzada, da Eu Me Banco, é o resultado de um movimento que começou bem antes. Mais precisamente, há quatro anos, quando ele decidiu empreender, após 11 anos de carreira em grandes bancos, iniciada como escriturário.

Tanto é que Louzada acabou sendo convidado para ser professor e conciliava as aulas para certificações com seu trabalho, na época no Citibank. “Gostei de ensinar e de me comunicar e criei um boletim de notícias chamado Acorda mercado, que chegou a ser distribuído para 10 mil pessoas, razão pela qual lancei um canal no YouTube”, recorda-se o executivo.

Quem precisa de um especialista?

Foi um risco calculado que levou Fabio Louzada a criar sua startup Eu Me Banco: “Percebi que existe um gap entre a demanda do mercado e a oferta de profissionais de investimentos: há no Brasil pouco mais de 19 mil pessoas com o CEA, selo que certifica especialistas em investimento, ou seja, pouco mais de 1% da totalidade dos profissionais que trabalham no mercado financeiro. Uma diferença brutal considerando que nosso país tem 209 milhões de habitantes e 42 milhões possuem saldo aplicado em produtos de investimento”.

Embora a pandemia tenha fechado agências físicas, e haja cada vez mais soluções digitais para identificar o perfil do investidor e sugerir aplicações, o mercado está aquecido para os especialistas em investimento. Primeiramente, porque faltam profissionais certificados. Em segundo lugar, porque os bancos grandes estão buscando oferecer melhores serviços, a fim de não perderem clientes e ativos para corretoras e fintechs.

“Ao todo, 600 dos 1,8 mil alunos que passaram pelo Programa Advisor de Alta Performance (PAAP) conseguiram uma vaga ou promoção para especialista em investimento no ano passado”, afirma Louzada.

“Acredito muito no potencial da pós-graduação PAAP, com certificado reconhecido pelo MEC, e agora tenho também um mailing enorme de pessoas começando em seu caminho pela qualificação. O momento, portanto, é de nos estruturar para ver onde isto pode nos levar”, conclui o fundador da Eu Me Banco.