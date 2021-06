Eu Me Banco abre nova turma para formar especialistas em investimentos

“O assessor financeiro está para os investimentos como o médico está para a saúde”, diz o economista Fabio Louzada, CEO e cofundador da startup Eu Me Banco. A frase resume a importância dos profissionais da área financeira e a alta exigência dos bancos, corretoras, cooperativas e de outras instituições do tipo na hora de contratá-los.

Daí a relevância da Eu Me Banco, fundada em março de 2019. O propósito da companhia é ajudar bancários e interessados em ingressar no mercado de trabalho a obter as principais certificações do setor e acelerar e impulsionar a formação de profissionais determinados a conquistar uma vaga nas mais concorridas instituições financeiras do país.

As inscrições da 10ª turma do Programa Advisor de Alta Performance (PAAP) serão abertas no dia 22 de junho e se encerram no dia 28 (ou até o preenchimento de todas as vagas). O programa é voltado para quem quer virar um especialista em investimentos e planeja trabalhar, por exemplo, em empresas como Itaú, Santander, Bradesco, Safra, Modalmais, Nubank, Sicredi e BTG Pactual. “A procura por profissionais altamente qualificados é cada vez maior”, informa Louzada.

“O assessor financeiro está para os investimentos como o médico está para a saúde”, diz o economista Fabio Louzada, CEO e cofundador da startup Eu Me Banco. “O assessor financeiro está para os investimentos como o médico está para a saúde”, diz o economista Fabio Louzada, CEO e cofundador da startup Eu Me Banco.

O programa

O PAAP começa com 60 dias de aceleração para impulsionar as habilidades comerciais, o conhecimento técnico e o planejamento financeiro — virtuais, as aulas ocorrem, durante todo o curso, sempre às segundas, terças e quintas.

O intuito da segunda etapa, com dez meses de duração, é juntar a teoria com a prática. Em contato com especialistas renomados, inclusive da área de recursos humanos, os alunos vão aprender, por exemplo, a reter clientes que querem levar seus investimentos para outra instituição financeira e a direcionar suas próprias carreiras.

Para fomentar o networking, os participantes farão parte de um grupo exclusivo no WhatsApp, no qual ficarão "incubados" pelos primeiros dois meses. Terminada a imersão, poderão se juntar ao grupo no Telegram que reúne os integrantes de outras turmas do Programa Advisor de Alta Performance (PAAP). "Nesse meio, a atualização constante é indispensável”, avisa Louzada.

Coordenador do curso, ele é o profissional da área com mais aprovações em certificações de investimentos no país — CPA-10, CPA-20, CEA, CFP®, CGA, CNPI, PQO e AAI. A consultoria de carreira está a cargo de Ronaldo Cerqueira, sócio do Grupo EMB, especialista em LinkedIn e que teve a carreira desenvolvida desde 2007 nos maiores bancos nacionais. Com mais de 100.000 seguidores nas redes sociais, ele auxiliou cerca de 3.000 profissionais a ingressar em instituições financeiras.

Para os assessores e analistas que não julgam necessário investir na própria formação, Louzada costuma dizer o seguinte: “É inadmissível que o cliente puxe uma conversa sobre investimentos e descubra que sabe mais sobre o tema do que o profissional”.

“Demorei anos para ‘quebrar o muro’ que me impedia de crescer nos bancos onde trabalhei como especialista de investimentos”, completa o CEO da Eu Me Banco, que acumula passagens como assessor de investimentos na área de alta renda nos bancos Bradesco Prime, Santander Select, Citigold e Itaú Personnalité. “Hoje posso afirmar que qualificação, capacitação contínua e construção de autoridade são algumas das ferramentas que empoderam o profissional no mercado de trabalho”.

Louzada diz mais: “Ter formação acadêmica, por si só, não é atrativo. Os contratantes querem talentos que sejam certificados e entendam de approach comercial, que conheçam minúcias sobre produtos financeiros, que saibam montar uma carteira de investimentos e tenham desenvoltura não apenas na entrevista mas também em conversas triviais sobre economia e finanças”.

Para se inscrever na 10ª turma do Programa Advisor de Alta Performance (PAAP) basta acessar o site da Eu Me Banco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99162-9277.