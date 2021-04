Estudo revela qual é a cor de carro favorita do brasileiros em 2021

Preferências diferentes: branco é preferência mundial, mas não repetiu o feito no Brasil - Preferências diferentes: branco é preferência mundial, mas não repetiu o feito no Brasil

Já foram revelados os carros mais queridinhos das buscas no portal da Webmotors – com 33 milhões de visitantes mensais em anúncios de venda. Se o Honda Civic foi o grande destaque no primeiro trimestre, com lideranças nas pesquisas e nas negociações, resta saber quais cores de carroceria que fizeram mais sucesso entre os usuários da plataforma até o mês passado.

De acordo com o 68º Relatório de Popularidade Global de Cores Automotivas, quase todos os modelos vendidos ano passado eram brancos, pretos ou cinzas. Só que, segundo o estudo realizado pela Axalta, líder global no fornecimento de revestimentos líquidos e em pó, o branco levou a preferência mundial, com 38% do total. Na vice-liderança ficou o preto, com 19%.

Entretanto, na apuração da Webmotors Autoinsights, o topo do pódio ficou invertido: o preto levou a melhor, seguido pelo branco. Em comum, ambos levantamentos colocaram o prata em terceiro lugar. Por fim, completam a lista de favoritos dos brasileiros o cinza e o vermelho – para a Axalta, a tendência nos próximos anos será de verde-azulado e verde-amarelado.

Mais que apenas cores preferidas, o relatório do portal de buscas também indicou a Volkswagen como marca com maior audiência nas pesquisas gerais (sem especificar modelo), seguida por Chevrolet e por Fiat. Para propostas, a Chevrolet ficou à frente, com Volkswagen e Honda na sequência. Em todo o país, os hatches fizeram mais sucesso, seguidos por sedãs e SUVs.

Montadoras mais audiência (nacional)

1. Volkswagen

2. Chevrolet

3. Fiat

4. Ford

5. Honda

6. Toyota

7. Hyundai

8. BMW

9. Renault

10. Mercedes-Benz

Montadoras com mais propostas (nacional)

1. Chevrolet

2. Volkswagen

3. Honda

4. Hyundai

5. Fiat

6. Toyota

7. Ford

8. Renault

9. Jeep

10. Nissan

Cores mais buscadas (nacional)

1. Preta

2. Branca

3. Prata

4. Cinza

5. Vermelha