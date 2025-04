Estudante de 17 anos criou empresa de seis dígitos com uma habilidade que aprendeu em sala de aula

Com apenas 17 anos, Michael Satterlee, estudante do ensino médio em tempo integral de Clifton Park, Nova York, construiu uma empresa que fatura cerca de US$ 20 mil por mês.

Ele é o fundador da Solefully, um negócio especializado em projetar e imprimir em 3D acessórios exclusivos para Crocs. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

A jornada de Satterlee é um exemplo prático da importância da educação aplicada: sua iniciativa surgiu após aprender sobre impressão 3D na disciplina de Design e Desenho para Produção na escola. Motivado pelo conteúdo aprendido, ele investiu em uma impressora 3D e passou a pesquisar oportunidades de mercado.

A inspiração veio ao descobrir um case de sucesso sobre a venda de acessórios para Crocs. Identificando um nicho promissor, Satterlee criou sua própria loja especializada.

Uma lição para profissionais

O case de Satterlee destaca um ponto crucial: a capacidade de transformar uma competência técnica em resultado financeiro concreto.

No primeiro ano de operação, a Solefully alcançou uma receita de US$ 250 mil, com projeções de atingir US$ 300 mil no ano seguinte. O crescimento, ainda que planejadamente lento, é consistente, fruto de um modelo de negócios focado em escalabilidade e eficiência.

A experiência também evidencia a importância da infraestrutura adequada para sustentar a expansão de um negócio. Inicialmente, toda a operação da Solefully funcionava dentro da casa de Satterlee, gerando caos e comprometendo a produtividade. A mudança para um galpão dedicado, segundo ele, foi um divisor de águas: permitiu mais foco, organização e potencial de crescimento.

