Estrela das aquisições sustentáveis, Ambipar divulga resultados

Pouco menos de um mês depois de anunciar a entrada da modelo e empresária Gisele Bündchen em seu Comitê de Sustentabilidade, a Ambipar volta ao noticiário de negócios nesta segunda com a divulgação dos dados financeiros do segundo trimestre.

A empresa, que está há cerca de um ano com capital aberto na bolsa de valores, tem grandes ambições. Presente em cerca de 18 países, a brasileira Ambipar oferece serviços de gestão ambiental para clientes de todo tipo de setor e tem apostado em uma aquisição atrás da outra.

A última empresa adquirida foi a Biofílica, plataforma de créditos de carbono. Fora ela, já haviam sido outras 17 desde a abertura de capital no passado.

O foco da empresa é se tornar a maior prestadora de serviços ambientais do mundo.

Outra notícia boa para a empresa nos últimos tempos foi a nota máxima (que por curiosidade é zero) em uma prova de reputação da bolsa de tecnologia Nasdaq.

Isso significa que a metodologia não identificou riscos relevantes para o negócio e, por isso, a nota zero. A empresa tirou a nota máxima no RepRisk, índice de risco reputacional utilizado pela Nasdaq.

A nota dada pela Nasdaq foi necessária para o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, a bolsa brasileira, e que agora usa avaliações externas.

No ano, as ações da Ambipar acumulam alta de mais de 100% e figuram entre as queridinhas de casas de análises nas recomendações de compra, como o último relatório do Banco BTG Pactual.

No primeiro trimestre deste ano, a receita da empresa foi de 297 bilhões de reais, um EBITDA de 72,8 bilhões, ambos expansões de cerca de 80% na comparação anual.