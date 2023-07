Estímulo oferece mentorias gratuitas para empreendedores com fundadores do Spoleto e da NBlack

O Estímulo, fundo de impacto social do Brasil, modelado no conceito de blended finance promove duas mentorias para pequenos empreendedores nos dias 10 e 25 de julho, às 19h30. Eduardo Ourivio, da rede de restaurantes Spoleto, e Najara Black, fundadora da NBlack, loja de moda afrobrasileira, compartilham um pouco de suas histórias e caminhos com o objetivo de acelerar a jornada de crescimento das PMEs no país, que hoje representam mais de 27% do PIB nacional.

As mentorias fazem parte da frente da capacitação do Estímulo, fortalecendo o conhecimento dos empreendedores para fomentar o crescimento dos negócios e a geração de impacto em comunidades. Todos os meses, o fundo oferece esses conteúdos gratuitos, inclusive com pilares técnicos para diferentes tipos de empreendedores.

Por meio de parcerias com grandes instituições de fomento ao empreendedorismo, o Estímulo trabalha forte nessa frente de cursos gratuitos e ferramentas. “A conexão entre pessoas que empreendem é fundamental, ouvir sobre as dores e desafios é de grande valia para o crescimento dos pequenos negócios em nosso país”, afirma Vinicius Poit, CEO do Estímulo.

Como funcionam as mentorias

As mentorias serão gratuitas e online, via Zoom, com duração de 1 hora, podendo ser estendida até 1h30. Qualquer empreendedor, mesmo que não faça parte da base Estímulo pode se cadastrar para participar dos conteúdos, que serão transmitidos via Zoom.

Najara vai falar sobre seus desafios como empreendedora e como se tornou referência na moda afro nacional. Fundadora da NBlack, a rede de lojas já reúne três filiais colaborativas espalhadas em shoppings da capital baiana, com mais de 20 marcas empreendendo juntas, sendo 99% do quadro de empreendedoras composto por mulheres pretas. Najara foi apoiada pelo projeto Ela Faz História, uma parceria da META com a Aliança Empreendedora e tem mais de 18 anos no mercado.

O start para empreender se deu depois de ser vítima de racismo em uma entrevista de emprego em Salvador. Começou sua jornada vendendo bijuterias e depois de alguns anos, surgiu a ideia de criar uma marca de roupas, que hoje é considerada uma marca potente e transformadora. Najara é uma das pioneiras do afroempreendedorismo no país.

Cultura e liderança também serão temas tratados na mentoria de Eduardo Ourivio, um dos fundadores da rede de franquias de culinária italiana Spoleto. Ele vai falar sobre o que aprendeu depois de quebrar, com dicas de como dar a volta por cima. O empreendedor foi fundamental no crescimento e expansão da marca, que se tornou uma das maiores redes de alimentação do Brasil, com mais de 300 lojas.

Serviço: Mentorias gratuitas Estímulo

Convidado: Eduardo Ourivio

Tema: Cultura e liderança: o que aprendi depois de quebrar. Dicas de como dar a volta por cima com Eduardo Ourivio, fundador do Spoleto

Data: 10/07 (segunda-feira), às 19h30

Canal: Via Zoom, por este link

Convidada: Najara Black

Tema: Coragem, você pode tudo! Como a empreendedora Najara Black superou seus desafio e se tornou referência na moda afro nacional

Data: 25/07 (terça-feira), às 19h30

Canal: Via Zoom, por este link