Este seminário orientou as decisões de executivos sobre ESG — e será aberto ao público pela 1ª vez

As pautas ESG têm sido cada vez mais relevantes na tomada de decisão de grandes executivos. Segundo a pesquisa realizada pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), 59,5% das empresas no Brasil já incluem ações ESG no orçamento.

Em um ambiente corporativo cada vez mais atento às novas necessidades e exigências do mercado e dos consumidores, não é difícil imaginar que a adoção das diretrizes sociais, ambientais e de governança ajude a fortalecer a reputação das empresas junto ao público, proporcionando mais confiança, fidelidade e preferência pela marca.

Para ter ideia, 70% dos consumidores estão dispostos a pagar um valor até 35% maior para empresas sustentáveis, como é o caso de produtos reciclados ou mais ecológicos, segundo um estudo da IBM.

Além disso, 61% dos consumidores brasileiros passaram a observar os valores praticados pelas empresas das quais pretendem comprar algo, segundo a pesquisa Future Consumer Index 2021.

Diante deste cenário, não incluir as pautas ESG em todas as estratégias de negócio pode significar perder a competitividade e relevância no mercado.

Para a diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, “está cada vez mais claro para executivos e empresários que organizações que não se adequarem às diretrizes ESG correm risco de perder investimentos milionários – e até mesmo bilionários. É preciso ação, colocar as diretrizes realmente em prática”.

No entanto, nem sempre é fácil tirar os planos do papel. Contar com o apoio de profissionais especializados para orientar no planejamento, implantação e acompanhamento é fundamental para começar a surfar na sexta onda de inovação (a sustentabilidade).

A diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, apresentará pela primeira vez ao público seu seminário fechado sobre ESG.

Nesta transmissão, líderes, empreendedores e profissionais em busca de capacitação terão acesso a duas horas de conteúdo elaborado pela especialista.

Até então, todo esse material foi apresentado apenas em reuniões e treinamentos restritos a grandes empresários e executivos com o objetivo de orientá-los sobre como fazer negócios em um mundo mais sustentável.

Além do material exclusivo do seminário fechado, os inscritos também ganham bônus especiais:

Tira-dúvidas ao vivo com Renata Faber;

1 ano de acesso ao curso Introdução ao ESG, da Faculdade EXAME;

Livro digital “ESG: Guia completo para Empresas e Profissionais”, da EXAME

1 ano de acesso ao EXAME Pass

*Conteúdo apresentado por Faculdade EXAME.