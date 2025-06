Este paulista fatura milhões vendendo de casas de 1 euro a mansões na Itália

A SonhoIT é uma das principais responsáveis por trazer brasileiros para comprar casas em vilarejos italianos, com imóveis que podem ser adquiridos por preços simbólicos, como 1 euro.

Criada por Douglas Roque, um paulista, e Alberto da Lio, um arquiteto italiano, a empresa começou a operar em 2018 e já movimentou mais de 20 milhões de euros em transações imobiliárias.

Agora, está criando uma plataforma online 100% em português e que listará imóveis à venda em cidades italianas — de casas com valor de 1 euro até mansões avaliadas em milhões de euros.

O novo site, previsto para ir ao ar em julho deste ano, deve fazer a SonhoIT faturar 6 milhões de euros neste ano e até 15 milhões de euros em 2026.

O grande objetivo da SonhoIT é ajudar brasileiros a adquirir imóveis na Itália, especialmente em vilarejos históricos que estão perdendo moradores.

O foco da empresa é facilitar esse processo, oferecendo desde a compra do imóvel até a reforma e legalização, além de garantir que os clientes passem por todas as etapas sem complicação.

Vilarejo da Toscana, na Itália: chegada de moradores brasileiros deu nova vida a cidades que perderam população (Divulgação/Divulgação)

A história da SonhoIT

Douglas Roque sempre teve uma ligação forte com a Itália. Depois de viajar para o país em 2018, ele descobriu o projeto das casas de 1 euro, lançado por vilarejos italianos para combater a falta de habitantes.

Percebendo o potencial do mercado, fundou a SonhoIT com Alberto da Lio, um arquiteto que tinha conhecimento técnico e experiência no setor.

Alberto, italiano, é responsável pela parte técnica e urbanística do negócio. Ele cuida de toda a parte de avaliação do imóvel, garantindo que a reforma siga as normas de preservação do patrimônio histórico, uma das principais exigências para esse tipo de projeto.

O modelo de negócios da SonhoIT é simples: ela encontra imóveis em vilarejos italianos, principalmente na Toscana, e ajuda os brasileiros a comprá-los.

A empresa cuida de tudo, desde a busca do imóvel até a finalização da reforma, garantindo que o processo seja o mais tranquilo possível para o comprador.

A SonhoIT também oferece assessoria jurídica, cuidando da parte burocrática e legal para os brasileiros que querem fazer esse investimento na Itália.

Além disso, a SonhoIT trabalha com incentivos fiscais italianos, como o Super Bônus e o Eco Bônus, que ajudam a reduzir os custos das reformas. Tudo isso para garantir que o investidor consiga renovar as casas sem gastar mais do que o planejado.

Em julho de 2025, a SonhoIT vai lançar uma plataforma online dedicada exclusivamente à venda de imóveis italianos para brasileiros.

A plataforma vai facilitar ainda mais o processo de compra de imóveis na Itália, reunindo diversas opções de imóveis – desde as casas de 1 euro até propriedades de luxo.

O portal vai ser uma novidade no mercado brasileiro, já que, até hoje, não existia um site especializado em imóveis italianos com foco no público brasileiro.

A SonhoIT espera que, com a plataforma, consiga fazer entre 1.000 e 1.500 transações no primeiro ano, atingindo uma receita de 6 milhões de euros. A meta da empresa é dobrar esse número até 2026, com o lançamento do aplicativo móvel.

Para garantir o sucesso da plataforma, a SonhoIT já fez parcerias estratégicas com imobiliárias da província de Lucca, como a Select Immobiliare, e obteve exclusividade para vender imóveis em várias regiões.

A empresa também fechou uma parceria com um grande parceiro institucional, que disponibilizou mais de 7.000 imóveis para o lançamento da plataforma. O objetivo é expandir esse portfólio para 80.000 imóveis nas fases seguintes.

O arquiteto Alberto da Lio, da SonhoIT: assessoria para as reformas das residências compradas por brasileiros na Itália (Divulgação/Divulgação)

Mais brasileiros na Itália

A SonhoIT foca em um público específico: brasileiros com ascendência italiana, que somam cerca de 31 milhões de pessoas no Brasil.

A plataforma será voltada para esse grupo, oferecendo um serviço completo: consultoria jurídica, assistência na reforma, e até mesmo ajuda para conseguir visto ou residência.

"Queremos facilitar a vida de quem quer comprar uma casa na Itália, desde a escolha do imóvel até a parte burocrática. Nosso objetivo é que o processo todo seja simples, seguro e direto", afirma Douglas Roque.

Além disso, a empresa também oferece suporte presencial em sua sede, no Palazzo Balduini, em Barga, cidade da província de Lucca, no norte da Toscana.

O impacto da SonhoIT vai além das transações imobiliárias. Ao revitalizar vilarejos históricos, a empresa ajuda a reverter a perda de habitantes e a trazer investimentos para essas regiões.

Em Fabbriche di Vergemoli, também na província de Lucca, um dos primeiros vilarejos onde a SonhoIT vendeu residências, a chegada de brasileiros revitalizou a economia local, com novos moradores contribuindo para o comércio e o turismo.

Além disso, a empresa também trabalha com a promoção de eventos culturais e turísticos nas cidades onde atua, como parte do processo de revitalização da comunidade.

Em Villa Basilica, também na província de Lucca, por exemplo, a SonhoIT foi convidada para gerenciar o programa "Case a 1 Euro", com o objetivo de reabilitar 70 imóveis até 2027.

"Estamos animados com o que vem pela frente. Nossa ideia é tornar a SonhoIT a principal plataforma para brasileiros que querem investir na Itália. Queremos facilitar o processo e, ao mesmo tempo, continuar ajudando a revitalizar vilarejos históricos que tanto precisam de atenção", diz Douglas Roque.