Este mineiro começou no negócio pendurando fios em postes. Hoje lidera uma empresa de R$ 400 milhões

Quando o técnico de internet bate à porta, é um alívio. A conexão caiu, o Wi-Fi está fora do ar e tudo o que você quer é voltar ao trabalho ou assistir à série favorita.

Quem aparece é um profissional que parece ter a missão de resolver o caos doméstico e trazer a rede de volta. Mas, por trás dessa visita, há toda uma operação que inclui infraestrutura complexa e milhares de quilômetros de fibra óptica conectando o país.

Uma das empresas que garantem que isso funcione é a TLP Serviços, uma companhia com 28 anos de história, especializada na manutenção e implantação de redes de fibra óptica e móveis.

Em 2023, a empresa faturou 371,8 milhões de reais e garantiu o 5º lugar na categoria de 300 a 600 milhões de reais do ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, o maior anuário de empreendedorismo do país. Ela cresceu 65% em relação ao ano anterior. Em 2024, também cresceu, atingindo uma receita de 396 milhões de reais.

A TLP também atua em projetos de manutenção de sistemas como refrigeração e energia, atendendo 17 estados brasileiros.

Nos últimos anos, a TLP cresceu apostando em uma estratégia clara: diversificar sua base de clientes e expandir serviços. Essa abordagem não apenas garantiu estabilidade como impulsionou a receita, permitindo à empresa figurar entre as mais bem colocadas no ranking.

"Hoje estamos entre as cinco maiores prestadoras de serviço do Brasil no setor de telecomunicações. É uma posição que construímos com muito esforço e aprendizado", afirma Rodrigo Mendonça, CEO da TLP.

Qual é a história da empresa

A TLP nasceu em 1997, quando os sócios Island Faria e Antonieder Mota decidiram apostar na privatização do setor de telecomunicações.

"Eles eram jovens, tinham 21 ou 22 anos, e começaram com apenas dois carros Renault Trafic e dois jogos de equipamentos", diz Rodrigo Mendonça.

A sede inicial da empresa era uma casa na zona sul de São Paulo, onde trabalhavam quatro funcionários — um deles era o próprio Rodrigo, que começou como técnico de campo.

Nos primeiros anos, a TLP focava exclusivamente na construção de redes de fibra óptica. "Naquela época, a nossa especialidade era fazer fusões de cabos de fibra. Era um trabalho muito específico, mas que poucos faziam", afirma Mendonça. A empresa atendia clientes como a Protec e grandes operadoras da época, sempre por meio de subcontratações.

O grande salto veio no início dos anos 2000, quando a TLP começou a trabalhar diretamente para operadoras como Furukawa e Infovias, sem depender de intermediários. Isso permitiu que a empresa ampliasse sua atuação, passando a instalar cabos, realizar testes e entregar redes completas. "Foi um momento de investir em caminhões, veículos e equipamentos para atender a demanda crescente", diz o CEO.

Entre 2009 e 2011, a empresa enfrentou uma grave crise financeira após assumir contratos mal calculados.

"Foi um período difícil. Tivemos que cortar equipes, renegociar com clientes e reestruturar o negócio", afirma Mendonça. Para engajar a equipe que ficou, a TLP distribuiu prêmios, como computadores e televisões que já pertenciam à empresa, para os profissionais mais produtivos. Também decidiu procurar novos clientes e ficar aberta para entregar novos serviços. A estratégia deu certo. Em três meses, o faturamento da empresa triplicou, passando de 600.000 para 1,2 milhão de reais mensais.

A recuperação permitiu que a TLP expandisse sua carteira de clientes. Em 2016, a empresa conquistou seu primeiro contrato com a Vivo, ampliando sua atuação para estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hoje, a TLP opera em 17 estados, possui 39 filiais e uma equipe de mais de 3.400 funcionários.

Por que a TLP cresce

O crescimento da TLP está diretamente ligado à sua capacidade de adaptação e à busca constante por novos mercados. A diversificação de clientes foi um dos pilares dessa expansão.

"Nós saímos de uma empresa que dependia de dois clientes e passamos a ter contratos com Vivo, Tim, Telebras e, mais recentemente, com a Claro", afirma Mendonça.

Além disso, a empresa investe na qualificação da equipe e na eficiência das operações. Um exemplo recente foi a incorporação de 50 carros elétricos à frota de técnicos.

"Estamos montando uma usina de energia solar para carregar os veículos, o que vai reduzir custos operacionais e ainda oferecer benefícios aos nossos colaboradores, como isenção no consumo de energia", diz o CEO.

Outro fator de destaque é o domínio da tecnologia de redes móveis e fibra óptica. A TLP gerencia 42.000 km de redes em todo o Brasil, constrói cerca de 2.000 km de novas redes anualmente e atende mensalmente 12.000 instalações residenciais. Nos últimos dois anos, a empresa também assumiu a manutenção de 17.000 sites, incluindo antenas e torres de telecomunicações.

"Hoje, podemos dizer que somos uma empresa completa. Fazemos desde a construção até a manutenção de redes móveis e fixas", afirma Mendonça.

Para o futuro, a meta é ambiciosa: alcançar 1 bilhão de reais em faturamento até 2027.

"Nosso planejamento é crescer 33% ao ano, dobrando o tamanho da empresa nos próximos dois anos. Queremos ser líderes de mercado em eficiência e qualidade", afirma o CEO.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho. São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.