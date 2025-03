Este milionário de tecnologia de 47 anos decidiu largar tudo e plantar 1 trilhão de árvores

A mudança climática é um problema urgente, mas a solução pode ser surpreendentemente simples. Pelo menos, é o que acredita Yishan Wong, ex-CEO do Reddit e ex-diretor de engenharia do Facebook.

Depois de anos na elite do Vale do Silício, ele largou tudo para focar em uma única missão: plantar árvores, muitas delas. Seu objetivo? Um trilhão delas.

Wong fundou a Terraformation em 2020 para acelerar o reflorestamento global.

A empresa não apenas financia projetos de plantio, mas também capacita equipes locais a restaurar ecossistemas degradados, criando um mercado sustentável de créditos de carbono. Hoje, já opera em cinco continentes.

Mas por que contar essa história agora? Porque Wong aposta que a restauração florestal é a maneira mais eficiente — e prática — de capturar carbono e combater as mudanças climáticas. Além disso, a Terraformation acaba de lançar um novo projeto na Bacia do Congo, no Camarões, com planos de restaurar mais de 11.000 hectares de floresta e remover 4 milhões de toneladas de CO₂ da atmosfera.

“O Vale do Silício é ótimo em vender tecnologia, mas, na prática, ela dá muito problema”, diz Wong. “Para resolver algo grande, você quer o mínimo de tecnologia possível.”

De engenheiro a ambientalista

A trajetória de Wong não é a típica jornada de um ativista ambiental. Ele começou a carreira na engenharia do PayPal e passou por gigantes da tecnologia antes de assumir o comando do Reddit, em 2012, aos 34 anos. Ficou por ali até 2014.

Em 2017, durante um dia quente demais na praia, ele decidiu investigar seriamente as soluções para o aquecimento global. Depois de analisar todas as alternativas, chegou à conclusão de que as árvores eram a melhor aposta.

“Sabemos como plantar árvores. Não é uma tecnologia nova e tem impacto direto”, afirma. Mas, para reflorestar em escala global, ele percebeu que seria preciso resolver desafios estruturais — como financiamento, fornecimento de sementes e gestão eficiente das áreas plantadas.

O plano para plantar um trilhão de árvores

Inspirado pelo movimento global lançado no Fórum Econômico Mundial em 2020, Wong decidiu estruturar a Terraformation como um "acelerador de reflorestamento".

A empresa conecta investidores e projetos de restauração florestal, ajudando a transformar florestas em ativos econômicos sustentáveis.

Na prática, isso significa fornecer treinamento, tecnologia e financiamento para quem quer plantar árvores e vender créditos de carbono.

A lógica é simples: à medida que as árvores crescem e capturam CO₂, esses créditos podem ser vendidos a empresas que buscam compensar suas emissões. “Não existe outro modelo de negócios que consiga mobilizar tanto dinheiro para projetos ambientais”, afirma Wong.

O desafio do mercado de carbono

A ideia de financiar reflorestamento por meio da venda de créditos de carbono não é nova, mas passou por um baque nos últimos anos. Entre 2022 e 2023, o mercado voluntário de carbono entrou em colapso, desacreditado por projetos de baixa qualidade e falta de transparência. Wong, no entanto, vê isso como uma oportunidade.

“Já vimos isso acontecer antes na tecnologia. Quando uma bolha estoura, os que sobrevivem são aqueles que fazem o melhor trabalho”, diz.

A aposta da Terraformation está na credibilidade: projetos monitorados de perto, auditoria rigorosa e metodologias científicas para garantir que as florestas realmente sequestram carbono de forma eficiente.

O futuro da Terraformation

Com cinco anos de existência, a Terraformation ainda está longe do objetivo de um trilhão de árvores. Mas Wong acredita que a chave para o sucesso não é apenas plantar florestas, e sim criar um modelo replicável. “Queremos ser copiados”, afirma. “Se fizermos bem e em público, outros vão seguir.”

O grande desafio agora é garantir que novos projetos consigam sair do papel e manter a viabilidade financeira a longo prazo.

Se a Terraformation conseguir provar que plantar árvores pode ser um bom negócio, Wong pode acabar deixando um legado muito maior do que qualquer startup do Vale do Silício.