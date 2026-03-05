Este fundo já aprovou R$ 400 milhões em crédito e foca agora na Amazônia

Quase 6 anos depois de surgir como resposta emergencial à pandemia, o Estímulo vem direcionando esforços para pequenas empresas localizadas na Amazônia, com a estruturação de um fundo voltado ao desenvolvimento da região.

Pela primeira vez, o fundo contará com acesso a bancos de desenvolvimento, o que altera o perfil da captação.

Se nos primeiros anos os recursos vieram principalmente de famílias e empresas, explica o diretor executivo Lucas Conrado, agora a organização dialoga com instituições voltadas ao fomento econômico. A estruturação começou no fim de 2024 e ganhará escala ao longo deste ano.

Criado em 2020 e idealizado por Eduardo Mufarej, cofundador da Tarpon, o Estímulo é uma associação sem fins lucrativos que começou com R$ 60 milhões destinados a um fundo emergencial.

Entre os cofundadores estão Abilio Diniz, Eugenio Mattar, Ticiana Rolim Queiroz, Rubens Menin e José Caetano Lacerda. O objetivo inicial era levar crédito a pequenos negócios que ficaram sem caixa em decorrência da pandemia de covid-19.

E a operação ganhou escala. O modelo adotado é o de um FIDC, fundo de investimento em direitos creditórios.

Em 2024, a estrutura financeira foi reconhecida pela Harvard Business School como exemplo de blended finance, modalidade que une capital filantrópico e comercial. "Uma grande inovação financeira", diz Conrado.

Desde a criação, já foram mais de R$ 400 milhões desembolsados para mais de 5 mil empreendedores em todas as regiões do país.

Quem pode receber

Formado em direito pela FGV, Lucas Conrado tem 32 anos e se aproximou do Estímulo ainda em 2020, de forma voluntária, ao refletir sobre como poderia direcionar sua experiência para iniciativas de impacto.

Ele assumiu a diretoria executiva em agosto do ano passado, sucedendo Vinicius Poit, ex-deputado federal pelo partido Novo.

Segundo ele, o desafio é atuar entre dois universos que nem sempre conversam com facilidade, o da filantropia e o do investimento, construindo um modelo financeiramente sustentável com foco social.

O público prioritário do crédito são empreendedores com pelo menos dois anos de CNPJ ativo e faturamento entre R$ 10 mil e R$ 400 mil mensais.

A organização busca negócios já validados, com histórico de pagamento em dia, que precisam de capital para expandir ou reorganizar as finanças.

Há direcionamento especial para mulheres empreendedoras, regiões de baixa renda e áreas afetadas por emergências climáticas, diz o executivo.

Mas quem ainda não atende aos critérios pode iniciar pela capacitação.

O Estímulo oferece trilhas formativas com vídeos curtos, de dois a três minutos, enviados por WhatsApp, além de encontros presenciais para esclarecimento de dúvidas.

As jornadas duram de um mês a um mês e meio e foram desenhadas para a rotina de quem concentra atendimento, gestão e operação no mesmo dia. Muitos empreendedores passam por esse processo, reorganizam o negócio e depois acessam o crédito.

O modelo começou em escala reduzida e deve avançar para temas como gestão financeira e marketing digital.

Há também capital semente entre R$ 1 mil e R$ 2,5 mil, concedido como doação produtiva para investimento direto na empresa.

Outra vertical destacada por Conrado é a parceria com o Sebrae, anunciada no segundo semestre do ano passado.

O Estímulo tornou-se o primeiro e até agora único fundo de crédito autorizado a operar com o FAMPE, fundo de aval da instituição.

Parte das operações pode contar com essa garantia, ampliando o acesso e reduzindo risco. Além disso, os empreendedores são acompanhados pelas equipes locais da entidade, que apoiam na gestão e no uso estratégico dos recursos.

Crescimento e reconhecimento

Nos últimos anos, o Estímulo apoiou negócios afetados por diferentes crises.

No fim de 2024, lançou um segundo fundo para atender empreendedores impactados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Em 2025, concentrou esforços na alocação desses recursos, com ajustes nos planos de pagamento e acompanhamento próximo das empresas atendidas.

A instituição também ampliou projetos com grandes companhias, como a Ambev, desenvolvendo pequenos bares e restaurantes que funcionam como pontos de venda em diversas regiões do país.

Para medir os resultados, contratou a consultoria internacional 60 Decibels para realizar uma avaliação independente.

O levantamento apontou melhora na gestão financeira, aumento de faturamento e maior confiança no futuro dos negócios apoiados, com impacto ainda mais expressivo entre mulheres empreendedoras.

Conrado conta que, a partir desses dados, a organização reforçou o direcionamento de recursos para esse público.

Tudo isso levou o Estímulo a entrar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, na categoria de organizações com faturamento entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões.

Na 5ª colocação, o fundo registrou receita de R$ 18,67 milhões em 2024, alta de 413% em relação ao ano anterior.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.