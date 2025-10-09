Este executivo de 50 anos tem uma atividade paralela que traz retorno de US$ 455 mil por ano

Josh White, founder da Handy Famm (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Ao procurar um martelo seguro para ensinar a filha a consertar o deck de casa, Josh White não encontrou nas prateleiras da Home Depot o que precisava.
O que era apenas uma situação cotidiana acabou se tornando o início de uma ideia milionária.
Hoje, a Handy Famm, marca de ferramentas infantis idealizada por ele, gera US$ 455 mil em vendas anuais e está prestes a se tornar rentável.
White, fundador da agência de design OffWhite Co., na Flórida, usou sua experiência com branding, desenvolvimento de produto e relacionamento com fabricantes internacionais para lançar a Handy Famm.
O primeiro item, uma fita métrica em forma de pássaro, foi colocado à venda na Amazon em dezembro de 2019 — com design lúdico, mas funcional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
O crescimento foi rápido: hoje, White dedica mais de 40 horas semanais à empresa e já começou a receber salário.
A Handy Famm vende online e em lojas físicas, como a própria Home Depot, e conta com equipe dedicada.
Apesar do aspecto divertido dos produtos — como martelos em formato de girafa e chaves de fenda de hipopótamo —, a operação é desenvolvida em princípios clássicos de finanças corporativas.
White só investiu tempo e dinheiro após validar a demanda e testar protótipos, mitigando riscos e otimizando recursos.
