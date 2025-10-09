Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Este executivo de 50 anos tem uma atividade paralela que traz retorno de US$ 455 mil por ano

Publicitário viu uma lacuna no mercado e transformou o insight em um case de inovação e gestão estratégica

Josh White, founder da Handy Famm (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Josh White, founder da Handy Famm (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15h53.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Ao procurar um martelo seguro para ensinar a filha a consertar o deck de casa, Josh White não encontrou nas prateleiras da Home Depot o que precisava.

O que era apenas uma situação cotidiana acabou se tornando o início de uma ideia milionária.

Hoje, a Handy Famm, marca de ferramentas infantis idealizada por ele, gera US$ 455 mil em vendas anuais e está prestes a se tornar rentável.

White, fundador da agência de design OffWhite Co., na Flórida, usou sua experiência com branding, desenvolvimento de produto e relacionamento com fabricantes internacionais para lançar a Handy Famm.

O primeiro item, uma fita métrica em forma de pássaro, foi colocado à venda na Amazon em dezembro de 2019 — com design lúdico, mas funcional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Do negócio paralelo à dedicação integral

O crescimento foi rápido: hoje, White dedica mais de 40 horas semanais à empresa e já começou a receber salário.

A Handy Famm vende online e em lojas físicas, como a própria Home Depot, e conta com equipe dedicada.

Apesar do aspecto divertido dos produtos — como martelos em formato de girafa e chaves de fenda de hipopótamo —, a operação é desenvolvida em princípios clássicos de finanças corporativas.

White só investiu tempo e dinheiro após validar a demanda e testar protótipos, mitigando riscos e otimizando recursos.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.

  • Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)
  • Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico
  • Certificado EXAME + Saint Paul
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Empreendedora largou a faculdade e hoje seu negócio rende US$ 570 mil

Casal fatura fatura US$ 26,5 milhões por ano em um negócio que não custou nada para abrir

Mulher de 27 anos começou negócio com máquina de costura de US$ 100 e hoje fatura 6 dígitos

GM relança Chevrolet Bolt 2027, que será o carro elétrico mais barato nos EUA

Mais na Exame

Negócios

Empreendedora largou a faculdade e hoje seu negócio rende US$ 570 mil

Mercados

Ibovespa opera em queda com IPCA e pesquisa Genial/Quaest no radar

Mercado Imobiliário

Caixa prevê financiar 80 mil moradias com novo programa imobiliário

ESG

Solo fértil, vacas saudáveis e música clássica: como a Danone reduz 40% das emissões do leite