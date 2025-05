Este casal descobriu como nunca mais pagar aluguel — e economizaram US$ 24 mil ao ano

Em 2017, Dan e Tracy Kellermeyer tomaram uma decisão que mudaria completamente a maneira como lidavam com dinheiro, trabalho e rotina. O casal, que vivia em um subúrbio de Chicago, resolveu abrir mão do aluguel e da estabilidade de uma residência fixa para viver viajando pelos Estados Unidos — sem gastar um centavo com moradia.

A alternativa encontrada? Trabalhar como house sitters, cuidando das casas (e dos pets) de outras pessoas em troca de hospedagem.

A motivação surgiu após uma crise

A decisão nasceu da dificuldade. Tracy perdeu o emprego e a renda da casa caiu pela metade. Foi nesse momento que, com Dan já atuando de forma remota, eles começaram a pesquisar modelos de vida mais flexíveis — e financeiramente sustentáveis.

Criaram perfis em plataformas especializadas, como TrustedHousesitters e House Sitters America, e, em poucos meses, já estavam com o primeiro contrato fechado: quatro meses de estadia gratuita em troca do cuidado de um imóvel.

Desde então, o casal percorreu estados como Colorado, Texas, Arizona, Oregon e Nevada, sempre trocando trabalho por moradia e deixando para trás o que antes era um dos principais custos mensais: o aluguel. Com essa mudança, passaram a economizar cerca de US$ 2 mil por mês, ou US$ 24 mil ao ano.

A economia virou oportunidade

Em vez de manter o padrão anterior, decidiram destinar os valores poupados à quitação de dívidas estudantis, que somavam cerca de US$ 100 mil.

Paralelamente, começaram a investir na criação de novos negócios. Dan deixou o emprego como analista de negócios e fundou uma consultoria de planejamento financeiro remoto — a New Heights Financial Planning. Ao lado de Tracy, que passou a cuidar do suporte administrativo, também criou uma empresa de assistentes virtuais voltada a outros planejadores financeiros.

Hoje, o casal mantém uma rotina de trabalho normal, mesmo com a constante troca de cidade. Buscam contratos de house sitting de longo prazo, mantêm um fundo de emergência para imprevistos e compartilham suas experiências no blog Sitters on Tour, que virou mais uma frente de conteúdo e renda.

Dinheiro é um ativo de crescimento

Histórias como a de Dan e Tracy mostram como o domínio das finanças pessoais e corporativas pode se transformar em alavanca para decisões estratégicas. Mais do que cortar custos, eles entenderam que o dinheiro é um ativo de crescimento, e que usá-lo com consciência pode abrir portas para novas possibilidades de carreira.

Em um ambiente corporativo cada vez mais orientado por metas, custos e resultados, compreender os fundamentos de finanças — como orçamento, investimento, dívida e rentabilidade — se torna uma competência essencial.

Não importa se você é engenheiro, designer, advogado ou profissional de RH: saber como o dinheiro circula, onde ele é aplicado e como ele impacta o negócio é o que diferencia quem executa de quem lidera.

