Estas são as marcas varejistas mais admiradas pelos brasileiros, segundo pesquisa

Uma pesquisa da escola de negócios Fundação Instituto de Administração (FIA) e do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (IBEVAR), de pesquisas e conteúdos sobre o varejo, elencou as marcas varejistas mais bem avaliadas e admiradas pelo público e também por seus próprios colaboradores.

Para chegar aos 120 finalistas, a FIA se baseou em um sistema próprio de inteligência artificial (IA), que também considerou as avaliações dos funcionários, em busca de selecionar os melhores lugares para se trabalhar no setor de varejo do país.

Ao todo, foram 29 segmentos avaliados pela pesquisa, de vestuário a empresas de eletrodomésticos e eletrônicos. Para cada uma das categorias, a IBEVAR selecionou uma marca como a mais admirada, com base nas avaliações dos consumidores. Entre elas estão empresas como Assaí, Centauro, Panvel, O Boticário e Petlove. Veja a relação completa abaixo:

Quais são as marcas de varejo preferidas dos brasileiros

Centauro (Artigos Esportivos)

Vestcasa (Artigos para o Lar)

Assaí (Atacado);

Grand Cru (Bebidas);

Kipling (Bolsas e Malas);

Ri Happy (Brinquedos e Games);

Cacau Show (Cafés, Docerias e Sorveterias);

Melissa (Calçados - Marca própria);

Netshoes (Calçados - Multimarcas);

Ortobom (Colchões);

Am/Pm (Conveniência);

O Boticário (Cosméticos e Perfumes);

Lojas Americanas (Departamento);

Panvel (Drogarias);

Magazine Luiza (Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos);

iPlace (Especializados e Outros);

GoCase Brasil (Acessórios de celulares);

McDonald’s (Fast Food);

Rommanel (Joias e Bijuterias);

Livraria Cultura (Livrarias e Papelarias);

Leroy Merlin (Material de Construção);

Tok & Stok (Móveis);

Chilli Beans (Óticas e Óculos Escuros);

Petlove (Pets);

Outback Steakhouse (Restaurantes);

Carrefour (Super e Hipermercados);

Bibi (Vestuário Infantil);

Hope Lingerie (Lingerie e Roupas de Praia);

Riachuelo (Vestuário).

Os melhores locais de trabalho

Em nove dos 29 segmentos avaliados, a primeira colocada na percepção dos consumidores foi também a marca mais bem avaliada pelos colaboradores, do ponto de vista de qualidade e bem-estar no ambiente de trabalho. São elas: