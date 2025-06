Estas são as 20 maiores empresas dos Estados Unidos, segundo a Fortune

O 71° ranking da revista Fortune destaca as maiores empresas americanas com base na receita anual em bilhões de dólares. A edição de 2025 revela o domínio do varejo, da tecnologia e da saúde na economia mundial, com empresas como Walmart, Amazon e Apple liderando a lista.

No total, as empresas da Fortune 500 representam dois terços do PIB dos EUA, com US$ 19,9 trilhões em receita, e empregam 31 milhões de pessoas em todo o mundo. No ano passado, as 500 empresas geraram um lucro combinado de US$ 1,87 trilhão, um aumento de 10% em relação ao ano anterior — e um recorde em dólares.

Confira abaixo as 20 maiores empresas dos EUA, com dados de receita, valor de mercado e número de funcionários:

As 20 maiores empresas americanas

1. Walmart

Maior varejista do mundo, com operações em dezenas de países e foco em preços baixos.

Receita: US$ 680,9 bilhões

Valor de mercado: US$ 703,8 bilhões

Funcionários: 2,1 milhões

2. Amazon

Gigante do comércio eletrônico, logística e serviços de nuvem, como o AWS.

Receita: US$ 637,9 bilhões

Valor de mercado: US$ 2,016 trilhões

Funcionários: 1,556 milhão

3. UnitedHealth Group

Líder em seguros de saúde e serviços médicos nos Estados Unidos.

Receita: US$ 400,3 bilhões

Valor de mercado: US$ 479 bilhões

Funcionários: 400 mil

4. Apple

Fabricante do iPhone e referência global em tecnologia de consumo.

Receita: US$ 391 bilhões

Valor de mercado: US$ 3,336 trilhões

Funcionários: 164 mil

5. CVS Health

Rede de farmácias e planos de saúde nos EUA, com foco em atendimento acessível.

Receita: US$ 372,8 bilhões

Valor de mercado: US$ 85,4 bilhões

Funcionários: 259,5 mil

6. Berkshire Hathaway

Conglomerado criado pelo megainvestidor Warren Buffett, com atuação em seguros, energia e mais.

Receita: US$ 371,4 bilhões

Valor de mercado: US$ 1,149 trilhão

Funcionários: 392,4 mil

7. Alphabet

Empresa-mãe do Google, com foco em publicidade digital, IA e serviços de internet.

Receita: US$ 350 bilhões

Valor de mercado: US$ 1,894 trilhão

Funcionários: 183,3 mil

8. ExxonMobil

Uma das maiores petroleiras do mundo, com operações em extração e refino.

Receita: US$ 349,6 bilhões

Valor de mercado: US$ 516 bilhões

Funcionários: 60,9 mil

9. McKesson

Distribuidora de medicamentos e soluções de saúde para hospitais e farmácias.

Receita: US$ 309 bilhões

Valor de mercado: US$ 84,3 bilhões

Funcionários: 48 mil

10. Cencora

Antiga AmerisourceBergen, atua na distribuição de produtos farmacêuticos.

Receita: US$ 294 bilhões

Valor de mercado: US$ 53,9 bilhões

Funcionários: 44 mil

11. JPMorgan Chase

Maior banco dos Estados Unidos, com forte presença em investimentos e varejo.

Receita: US$ 278,9 bilhões

Valor de mercado: US$ 685,9 bilhões

Funcionários: 317,2 mil

12. Costco Wholesale

Rede de clubes de compras com modelo de venda por atacado para consumidores.

Receita: US$ 254,5 bilhões

Valor de mercado: US$ 419,6 bilhões

Funcionários: 333 mil

13. Cigna Group

Empresa de seguros de saúde e serviços médicos nos EUA.

Receita: US$ 247,1 bilhões

Valor de mercado: US$ 89,2 bilhões

Funcionários: 72,4 mil

14. Microsoft

Multinacional de software, criadora do Windows e do Azure, sua nuvem corporativa.

Receita: US$ 245,1 bilhões

Valor de mercado: US$ 2,791 trilhões

Funcionários: 228 mil

15. Cardinal Health

Distribuidora de produtos médicos e serviços hospitalares.

Receita: US$ 226,8 bilhões

Valor de mercado: US$ 33,3 bilhões

Funcionários: 48,4 mil

16. Chevron

Companhia petrolífera com atuação global na extração e refino de petróleo e gás.

Receita: US$ 202,8 bilhões

Valor de mercado: US$ 292,7 bilhões

Funcionários: 45,3 mil

17. Bank of America

Segundo maior banco dos EUA, com presença em crédito, investimento e seguros.

Receita: US$ 192,4 bilhões

Valor de mercado: US$ 317,3 bilhões

Funcionários: 213,2 mil

18. General Motors

Montadora americana, dona de marcas como Chevrolet, GMC e Cadillac.

Receita: US$ 187,4 bilhões

Valor de mercado: US$ 46,8 bilhões

Funcionários: 162 mil

19. Ford Motor

Uma das montadoras mais tradicionais do mundo, com foco em eletrificação.

Receita: US$ 185 bilhões

Valor de mercado: US$ 39,9 bilhões

Funcionários: 171 mil

20. Elevance Health

Operadora de planos de saúde nos Estados Unidos, com presença nacional.