Estas 40 startups vão faturar juntas R$ 872 milhões e são as novas apostas da Endeavor; veja a lista

A rede de apoio ao empreendedorismo Endeavor anuncia, nesta segunda-feira, 19, as startups selecionadas para a próxima turma (a do primeiro semestre de 2024) de seu principal programa de aceleração, o Scale-UP Endeavor. Ao todo, serão 40 empresas que juntas faturaram 400 milhões de reais em 2023. E que devem duplicar de tamanho neste ano, alcançando receitas somadas de 872 milhões de reais.

O Programa Scale-Up impulsiona essas startups, apoiando-as em seus principais desafios para que possam acessar capital e crescer time e base de clientes de forma sustentável.

No programa, semestral, os empreendedores selecionados participam de mentorias e aprendem a lidar com diferentes situações que impactam o cotidiano dos negócios ao longo de cinco meses. As aulas vão desde as fases de captação e contratação até como manter a expansão sustentável.

Quais são as startups selecionadas

A turma do Programa Scale-Up do primeiro semestre de 2024 conta com 12 empresas com fundadoras mulheres, sendo 6 mulheres CEOs, 12 pessoas fundadoras negras e 11 pessoas empreendedoras fora do eixo Sudeste-Sul.

Confira a lista das startups selecionadas abaixo.

Fintech

Blipay

Datanomik

88i

Credix

Hyperplane

Payface

Lastlink

Silverguard

Neofin

Trampay

Portão 3

Homelend

Trinus

V360

Healthtech

Ages Bioactive

Central da Visão

Coala Saúde

Mitfokus

Neuralmed

Omni

Logística e Mobilidade

Cargo Sapiens

Fretadão

Frota 162

Logshare

Motorista PX

Vammo

Enterprise

Tuvis

Deco.cx

Yooga

Uncover

Purple Metrics

Pipeimob

SuperCompany

Plaza

Iglu

Varejo (Retail Tech)

Mahta

Internet das coisas (IoT)

IBBX

Edtech

Cubos Academy

Galena

Climate Tech