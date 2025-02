Elas falam e ninguém escuta: especialista revela como marcas podem se conectar com todas as gerações

Criar uma estratégia de marketing eficiente costuma ser um dos maiores desafios para startups e empreendedores.

O objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas dentro do público-alvo sem comprometer o orçamento, mas, como pequenas empresas não possuem os mesmos recursos de grandes corporações, cada investimento em marketing deve ser minuciosamente planejado.

Atualmente, o mercado é formado por diferentes gerações, cada uma com suas próprias preferências e comportamentos de consumo. Para os profissionais de marketing, essa diversidade exige estratégias segmentadas para atingir públicos distintos de maneira eficiente.

As diferenças entre cada geração

Cada geração tem hábitos específicos na hora de descobrir produtos, interagir com marcas e tomar decisões de compra. A grande influência por trás dessas diferenças é a tecnologia. Os mais velhos não tiveram o mesmo acesso digital que as gerações mais jovens, o que impacta seu nível de confiança, receptividade e interação com publicidade e marcas.

Geração Silenciosa (1928-1945) e Baby Boomers (1946-1964): cresceram antes da era da internet e ainda respondem bem à publicidade tradicional, como comerciais de TV e anúncios impressos e e-mails. Confiam mais em recomendações de amigos e familiares;

cresceram antes da era da internet e ainda respondem bem à publicidade tradicional, como comerciais de TV e anúncios impressos e e-mails. Confiam mais em recomendações de amigos e familiares; Geração X (1965-1980) e Millennials (1981-1996): tiveram contato com a internet em diferentes momentos da vida. Enquanto a Geração X é mais cética em relação ao marketing, os Millennials buscam marcas que compartilhem de seus valores pessoais.

tiveram contato com a internet em diferentes momentos da vida. Enquanto a Geração X é mais cética em relação ao marketing, os Millennials buscam marcas que compartilhem de seus valores pessoais. Geração Z (1997-2012) e Geração Alpha (2013-2025): cresceram imersas no mundo digital e preferem interações com marcas por meio de redes sociais, dispositivos móveis e conteúdo em vídeo.

Criando uma estratégia de marketing unificada

Nicholas Leighton, autor best-seller, palestrante e mentor de empreendedores sugere três elementos fundamentais para o sucesso de uma campanha: uso de dados, personalização e marketing multicanal.

1. Tomada de decisão baseada em dados

Uma das maiores dificuldades ao se comunicar com diferentes gerações é medir o desempenho de cada campanha.

O uso de ferramentas analíticas permite que as empresas coletem informações sobre o comportamento do consumidor e identifiquem quais grupos estão respondendo melhor a cada mensagem de marketing. Isso possibilita ajustes estratégicos para otimizar os resultados ao longo do tempo.

2. Campanhas personalizadas

Com as ferramentas digitais disponíveis hoje, as empresas podem personalizar campanhas para cada usuário com base em seu comportamento online, preferências e interações anteriores com a marca.

Um estudo da McKinsey revelou que 75% dos consumidores são mais propensos a comprar de marcas que oferecem uma experiência personalizada. Muitas dessas estratégias são viabilizadas por inteligência artificial, permitindo que até pequenas empresas criem campanhas altamente segmentadas sem precisar de grandes equipes de marketing.

3. Marketing multicanais

Cada geração tem sua plataforma preferida. Por exemplo, os Baby Boomers estão mais presentes no Facebook, enquanto a Geração Z passa mais tempo no TikTok. Criar conteúdo um conteúdo envolvente é muito importante, mas distribui-lo em múltiplos canais é igualmente necessário.

Uma estratégia eficiente é reaproveitar o mesmo conteúdo em diferentes plataformas.

Um vídeo de podcast completo pode ser publicado no YouTube, enquanto trechos curtos (cortes) podem ser postados no TikTok. Além disso, o conteúdo pode ser transformado em um artigo para o Facebook ou um e-mail marketing. Dessa forma, a empresa expande seu alcance sem precisar criar materiais novos para cada canal.

A inteligência artificial pode te ajudar a automatizar esse processo inteiro. Ferramentas como o Make, por exemplo, conseguem fazer essa integração.

Estratégias de marketing contemporâneas

Seja para aumentar as vendas ou expandir o público-alvo, entender as diferenças geracionais e aplicar uma estratégia de marketing diversificada é essencial para o sucesso. Empresas que conseguem se conectar com consumidores de todas as idades garantem um alcance mais amplo e uma comunicação mais eficaz, maximizando suas oportunidades de crescimento.

