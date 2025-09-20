Esta startup mirava construir a 1ª estação espacial do mundo, mas agora luta para pagar as contas

A Axiom Space, startup cofundada pelo bilionário Kam Ghaffarian, passa por uma crise financeira que ameaça seus planos de construir a primeira estação espacial comercial do mundo.

A empresa, sediada em Houston, nos Estados Unidos, enfrenta dificuldades de captação de recursos, atrasos no desenvolvimento e pressão de fornecedores estratégicos como a SpaceX e a Thales Alenia Space.

De acordo com a Forbes, documentos internos e relatos de ex-funcionários afirmam que a Axiom acumulou custos elevados, que chegaram a uma folha de pagamento de US$ 10 milhões por mês em 2023. A situação levou a demissões, cortes salariais e atrasos em pagamentos a parceiros.

A SpaceX, responsável pelos lançamentos dos voos privados da companhia, chegou a emitir notificações de quebra de contrato.

Fundada em 2016, a Axiom foi concebida para aproveitar a experiência da Estação Espacial Internacional (ISS) e, gradualmente, construir sua própria infraestrutura orbital. O modelo previa anexar módulos à ISS antes de destacá-los para formar um posto avançado independente. O plano foi apoiado por uma rodada de captação de US$ 350 milhões em 2023, que elevou a avaliação da empresa para US$ 2 bilhões.

No entanto, a lentidão no desenvolvimento do primeiro módulo, somada à possibilidade de desativação antecipada da ISS, comprometeu as projeções. O projeto, que previa dois módulos lançados até este ano, agora foi adiado para 2026.

Pressão financeira e mudança de modelo de negócios

Para gerar receita enquanto desenvolvia a estação, a Axiom diversificou suas atividades. Em parceria com a SpaceX, passou a organizar voos privados para a ISS e conseguiu contratos da NASA, incluindo US$ 228 milhões para o desenvolvimento de trajes espaciais para a missão Artemis III.

Apesar disso, os voos não foram rentáveis. Segundo documentos internos divulgados pela Forbes, a empresa pagou cerca de US$ 670 milhões por quatro lançamentos da cápsula Dragon 2, mas não conseguiu atingir o ponto de equilíbrio devido aos custos elevados e à exigência da NASA de incluir comandantes veteranos em missões privadas.

Os trajes espaciais representam uma frente de negócios promissora, mas a entrada da SpaceX nesse segmento aumenta a concorrência. Além disso, ex-funcionários apontam que os recursos alocados no programa de trajes desviaram foco e engenheiros do projeto da estação orbital.

Em meio às dificuldades, Ghaffarian investiu recursos próprios e buscou empréstimos de parceiros, mas admite que será necessário novo financiamento para manter o cronograma. A Axiom já reduziu sua equipe e solicitou cortes salariais voluntários em troca de participação acionária.

O futuro do projeto também depende da definição do destino da ISS, programada para ser desativada em 2030, mas que pode ser retirada de órbita antes caso a Rússia confirme a saída em 2028. Esse cenário obrigaria a Axiom a redesenhar sua estação para operar de forma independente antes do previsto.

A NASA continua apoiando a Axiom, mas financia também concorrentes como Blue Origin, Voyager Space e Vast, além de considerar alternativas como a Starship, da SpaceX.

Ainda de acordo com a Fortune, analistas do setor alertam que a viabilidade de estações espaciais privadas dependerá de forte apoio governamental, já que o mercado comercial ainda não demonstra escala suficiente para sustentar esses projetos.