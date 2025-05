Esta rede de farmácias fatura R$ 3 bilhões vendendo "de A a Z" no interior de SP

A Drogal completa 90 anos em 2025. Fundada em 1935 em Piracicaba, no interior de São Paulo, a empresa mantém gestão familiar desde o início.

Com previsão de superar 3 bilhões de reais de faturamento em 2025, a Drogal virou uma das principais redes de farmácias do interior paulista — e, também, uma referência de gestão.

Atualmente, tem 397 lojas espalhadas por mais de 130 municípios, entre São Paulo e Sul de Minas Gerais, com projeção de chegar a 435 unidades ainda este ano.

“Nossa empresa avança pelas mãos da quarta geração da família Cançado com o mesmo vigor do início. Somos uma das poucas redes de farmácias a ter longevidade saudável, mas também com fôlego para novos ciclos de crescimento”, diz Marcelo Cançado, diretor administrativo da Drogal.

Pharmacia do Povo, em Piracicaba: embrião de uma rede que deve chegar a 435 lojas até o fim de 2025 (Divulgação/Divulgação)

A origem

A história da Drogal começa com Cyro Lopes Cançado, que saiu de Pitangui, no interior de Minas Gerais, para abrir a Pharmacia do Povo em Piracicaba, em 1935.

Na década seguinte, o filho José Agenor Lopes Cançado assumiu o negócio após a morte do pai, contando com o apoio do cunhado Paulo Afrânio Lessa.

“Meu avô abriu a farmácia com poucos produtos, focado na manipulação de fórmulas, e foi assim que nossa rede começou. A família sempre viveu o dia a dia do negócio, desde o atendimento até a gestão”, explica Marcelo.

Ao longo das décadas seguintes, a vocação para o varejo de medicamentos fez a família abrir outras lojas em Piracicaba e arredores.

A padronização da marca veio em 1982, quando todas as unidades passaram a se chamar Drogal.

A expansão se acelerou a partir de 2008, com a meta inicial de alcançar 100 lojas até 2013, meta cumprida com crescimento constante desde então.

A Drogal atua exclusivamente no interior paulista e Sul de Minas, onde mantém uma operação de abastecimento próprio.

As lojas recebem entregas diárias via frota própria, garantindo estoque constante e controle rigoroso.

Balcão como divã

“Não abrimos lojas em qualquer lugar. Expandimos a cada 30 ou 40 quilômetros, garantindo eficiência logística e evitando distâncias que comprometem o abastecimento”, diz Thiago Cançado, diretor de expansão.

Para decidir onde abrir, a rede usa estudos de mercado, dados demográficos e análises de comportamento do consumidor, mas confia também no “feeling” da equipe, que visita os locais para validar as oportunidades.

Um dos pilares da Drogal está no atendimento ao cliente. Os funcionários conhecem muitos consumidores pelo nome, criam vínculos e atuam como uma referência local. Esse contato direto é um diferencial na fidelização.

“O cliente não vai só comprar, ele busca orientação. O balcão vira um divã, onde o cliente vai desabafar. Mesmo quando não há venda, ouvir o cliente já faz a diferença”, conta Roberto Lessa, diretor comercial.

Além disso, a rede utiliza programas de fidelidade, convênios com mais de 2.000 empresas e um cartão próprio para pessoa física, que funciona como uma linha de crédito, criando recorrência e vínculo com o cliente.

Vendas da classe A à Z

Uma das frases que define a visão da Drogal é a de que vendem para todos os clientes, “das classes A à Z, tal qual os suplementos de vitaminas”, como brincam os sócios.

Essa visão inclusiva e de grande alcance é um reflexo da estratégia de a Drogal atender desde as regiões mais nobres até as periferias ou cidades pequenas e de menor poder aquisitivo do interior paulista.

Nas lojas localizadas em áreas nobres, o mix de produtos tende a focar em dermocosméticos, medicamentos de referência e suplementos de maior valor agregado.

O ambiente nas lojas também é mais sofisticado, com um layout mais moderno e serviços diferenciados, como farmácias com ar-condicionado e estacionamento exclusivo.

Já nas lojas de bairros mais periféricos ou nas cidades menores, o foco está na acessibilidade, tanto em termos de preços quanto de atendimento.

Ali, as farmácias têm um portfólio mais voltado para medicamentos genéricos, itens de higiene pessoal e outros produtos de baixo custo. “O atendimento, porém, não muda”, afirma Marcelo Cançado.

Loja da Drogal: mix de produtos diferentes de acordo com a localização e o poder aquisitivo dos clientes (Divulgação/Divulgação)

Laboratório próprio

A Drogal investiu em um programa chamado “Momento Saúde”, que oferece acompanhamento farmacêutico para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de exames e vacinação em mais de 200 lojas.

“O programa é inspirado em modelos do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. O farmacêutico é o primeiro profissional a ser procurado no cuidado do paciente, e usamos tecnologia para entregar resultados pelo aplicativo”, explica Marcelo Cançado.

Outro diferencial está no laboratório próprio, ativo desde 1935, com três unidades certificadas pela ISO 9001.

Produzem cerca de 2.300 fórmulas personalizadas por dia, permitindo dosagens e associações de substâncias ajustadas para cada cliente.

A rede investe em marca própria com cerca de 800 produtos, que vão de fraldas a dermocosméticos, além de um mix robusto de medicamentos genéricos, mais baratos e importantes para a acessibilidade.

A digitalização acompanha a expansão. “Estamos presentes em todos os canais digitais. O cliente pode comprar, retirar na loja ou receber em casa, conforme preferir”, afirma Thiago Cançado.

O site da Drogal oferece entrega para todo o Brasil, com agilidade em cidades maiores, como São Paulo, onde o prazo pode chegar a 30 minutos para alguns produtos.

Concorrência antiga

A relação com fornecedores é construída com base na confiança. “Temos parceria sólida com as indústrias, o que garante condições comerciais competitivas e acesso a lançamentos exclusivos”, destaca Ricardo Cançado, diretor comercial.

A concorrência com grandes redes nacionais, como Droga Raia e Drogasil, é antiga, uma vez que o mercado do interior paulista costuma ser o primeiro alvo de investimentos por parte das grandes redes sediadas na capital paulista.

Ainda assim, a Drogal mantém vantagem local. “Eles entram, tiram uma fatia da venda, mas recuperamos em poucos meses. Somos ágeis na tomada de decisões, o que compensa o tamanho menor”, comenta Marcelo.

A estratégia regional permite à Drogal concentrar lojas em cidades específicas, saturando o mercado local onde as redes nacionais não têm a mesma presença.

A empresa é auditada pela consultoria global Grant Thornton há quatro anos, sempre aprovada sem ressalvas. “Mesmo sendo uma empresa familiar, mantemos total transparência com colaboradores, clientes e fornecedores”, diz Marcelo Cançado.

A gestão está próxima do dia a dia das lojas, com diretores que passaram por todas as etapas do negócio, reforçando o entendimento prático das operações.

Para o centenário, em 2035, a Drogal projeta chegar a mil lojas e ampliar a atuação para três ou quatro estados, além de São Paulo e Minas Gerais, mirando Paraná e Mato Grosso do Sul.

“O crescimento será orgânico, com abertura gradual, respeitando nossa logística e modelo de operação. Nosso foco permanece no interior, onde temos conhecimento e estrutura para competir”, explica Thiago Cançado.