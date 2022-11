Esta marca de roupa promete festa com chope grátis, DJ e oferta de até 80% em jogo do Brasil na Copa

Se os torcedores estão sofrendo com as restrições ao consumo de cervejas nos estádios e arredores na Copa do Catar, uma marca no Brasil quer se aproximar do seu público com uma ação no sentido oposto no primeiro jogo da seleção brasileira na competição.

A BAW Clothing, marca de streetwear do portfolio da Arezzo&Co, fará open de chopp durante a partida do time canarinho contra a Sérvia em sua loja no Bom Retiro, em São Paulo.

Com direito à festa pós-partida com DJ, a iniciativa ainda promete ter petiscos e drinks à venda e uma estrutura de "golzinho" para quem se empolgar com os jogos da Copa e resolver testar os dotes futebolísticos.

Quais as ações da marca

A marca também vai aproveitar a data para lançar uma coleção de roupas com a temática da Copa e para oferecer descontos de 50% a 70% em seus produtos. Em caso de gols do Brasil, as ofertas podem ser ainda maiores a depender do número da camisa do jogador - o número da peça será transformado em desconto e o percentual será somado ao da oferta inicial.

O modelo, conhecido como flash sales, será válido tanto para a loja do Bom Retiro quanto para as compras no ecommerce da marca somente no dia 24.

As ofertas de produtos com 50% a 70% continuarão ativas até o dia 28 deste mês, data do segundo jogo da seleção na Copa, quando enfrenta a Suiça a partir das 13h.

Quem é a empresa

Nativa digital, a BAW foi criada em 2014 pelos irmãos Bruno e Lucas Karra como um ecommerce de camisetas e expandiu o seu mercado de atuação ao longo do tempo.

Em julho de 2021, a marca foi comprada pela Arezzo&Co em uma transação de R$ 105 milhões, em movimento da varejista para ampliar o seu portfólio e complementar as ocasiões de consumo dos produtos.

A entrada no ambiente físico foi iniciada em novembro de 2021, quando apresentou a unidade do Bom Retiro como a sua primeira loja. Com 400 metros, o espaço reúne todas as linhas da marca e foi batizado de "BAW Retiro Birth Store", uma referência ao bairro por ser o lugar onde a empresa nasceu e cresceu.

Desde então, a Baw lançou mais três unidades físicas, duas em São Paulo e a mais recente no Rio de Janeiro.

