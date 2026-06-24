Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Esta marca de desodorante bomba no TikTok, fatura R$ 500 milhões e vai virar a 2ª maior do país

Uma consultoria recomendou abandonar o desodorante em creme, dado como produto em extinção. O CEO Alberto Filizzola fez o contrário — e hoje o item responde por mais de 80% da receita da Herbíssimo

Alberto Filizzola, CEO da Dana Cosméticos: "Será que o mercado era pequeno porque os consumidores não queriam aquele produto ou porque a grande maioria dos brasileiros não conhecia esse tipo de produto?" (Herbíssimo/Divulgação)

Alberto Filizzola, CEO da Dana Cosméticos: "Será que o mercado era pequeno porque os consumidores não queriam aquele produto ou porque a grande maioria dos brasileiros não conhecia esse tipo de produto?" (Herbíssimo/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 24 de junho de 2026 às 09h43.

O desodorante em creme parecia um produto fadado ao desaparecimento. Pouca gente usava, ocupava só uma fatia mínima das prateleiras e era tratado como item do passado por boa parte da indústria de higiene pessoal.

Em 2017, uma consultoria contratada pela Dana Cosméticos foi direta: o formato estava em desuso e deixaria de existir em dois anos. A recomendação era abandonar a categoria.

Alberto Filizzola, que havia acabado de assumir o controle da companhia, fez o oposto. Apostou no produto que o mercado dava como morto. Quase dez anos depois, o desodorante em creme da Herbíssimo, marca de higiene pessoal da Dana, responde por mais de 80% da receita do grupo e ajudou a empresa a faturar 500 milhões de reais em 2025.

A aposta ganhou um novo capítulo neste ano. A Herbíssimo passou por um rebranding, reposicionamento de marca, que trocou identidade visual, embalagens e fórmulas, e lançou produtos inéditos, entre eles um aerossol sem alumínio e um desodorante em gel com até 96 horas de proteção.

Tudo para sustentar um ritmo que, segundo a empresa, passou de 60% de crescimento na receita bruta entre 2023 e 2025 e deve avançar mais de 30% em 2026.

"Será que o mercado era pequeno porque os consumidores não queriam aquele produto ou porque a grande maioria dos brasileiros não conhecia esse tipo de produto?", diz Filizzola.

A leitura de que faltava conhecimento, e não demanda, virou o eixo da estratégia. Grande parte do trabalho passou a ser comunicar e fortalecer a categoria.

A meta agora é maior. A empresa quer se tornar a segunda maior indústria da categoria de desodorantes em unidades vendidas até o final de 2027, o que exige crescer pelo menos 30% em 2026 e outro tanto no ano seguinte.

Hoje, a Herbíssimo é a terceira marca mais consumida do país nesse recorte.

Qual é a história da Herbíssimo

A Dana chegou ao Brasil há quase sete décadas. A empresa completa 70 anos no país em junho, e a marca Herbíssimo soma 40 anos de Brasil.

Ambas nasceram na Espanha, em 1932. A operação brasileira fazia parte da multinacional até 2004, quando foi comprada pelos dois executivos que respondiam pelo negócio no país.

Filizzola entrou na história em 2017. Ele integrava o family office, escritório que administra o patrimônio da família de Jaime Garfinkel, empresário que havia feito um investimento minoritário na companhia em 2015.

Dois anos depois, o grupo decidiu assumir o controle total, e Filizzola passou a comandar a empresa.

A companhia precisava de uma reestruturação ampla. Filizzola já tinha experiência no tipo de operação: em um cargo anterior, dirigiu uma indústria de café que estava em recuperação judicial. "A Dana tinha uma marca que já tinha uma certa relevância na categoria de desodorantes e que era um diamante bruto que precisava ser muito bem lapidado", diz.

Como foi a virada do creme

O desodorante em creme representava só 2% do mercado quando a empresa decidiu apostar nele.

A leitura de Filizzola era de que o tamanho pequeno não vinha da falta de interesse, mas do desconhecimento. O produto entregava o que o consumidor buscava: proteção alta, hidratação das axilas e roupa sem mancha. O problema era que pouca gente sabia que ele existia.

A estratégia foi fazer o consumidor conhecer e testar.

No começo, a divulgação se concentrou na distribuição de produtos em ativações esportivas. Quem testava, segundo a empresa, virava consumidor fiel. Com o tempo, a base passou a divulgar a marca de forma espontânea nas redes sociais, principalmente no TikTok, o que ajudou a puxar a demanda.

A tração veio acompanhada de um time comercial voltado à prospecção. Nos últimos quatro anos, a empresa ampliou a presença em redes do varejo alimentar e trabalhou com distribuidores nacionais e locais para espalhar a marca por mais de 150 mil pontos de venda.

O resultado foi um crescimento que, segundo a Herbíssimo, superou em cinco vezes a média da categoria — desempenho que rendeu à marca um prêmio de marca insurgente concedido pela consultoria Bain & Company.

A distribuição é pulverizada, mas com pesos diferentes por região. No Nordeste, a Herbíssimo já é a segunda marca mais consumida do país em unidades. O Sul é onde a empresa enxerga a maior oportunidade de acelerar.

Como são os investimentos para crescer

Para sustentar o ritmo, a empresa fez uma série de aportes estruturais.

No fim de 2023, comprou uma planta fabril em Itatiba, no interior de São Paulo. Antes, toda a produção era terceirizada. O terreno tem 30 mil metros quadrados e 11 mil metros de área construída.

Em 2024, veio a ampliação logística.

O centro de distribuição tem hoje 13 mil metros quadrados, dimensionado para suportar um faturamento acima de um bilhão de reais por ano.

A empresa também trocou de sistemas, adotando o ERP, software de gestão integrada, da SAP e uma plataforma de CRM, sistema de gestão de relacionamento com o cliente.

O portfólio também mudou. Os desodorantes em creme, carro-chefe da marca, passaram de 48 para 72 horas de proteção e tiveram parabenos e petrolatos eliminados da fórmula. Entre os lançamentos estão o aerossol zero alumínio, antitranspirante e sem silicone, e o desodorante em gel com até 96 horas de proteção.

A Herbíssimo também lançou um e-commerce próprio e o Clubíssimo, clube de benefícios para a base de consumidores.

Os desafios pela frente

O principal obstáculo está na prateleira. Filizzola aponta a disputa por espaço em gôndola como o maior desafio da empresa, sobretudo nas grandes redes de varejo alimentar e farmácias. O espaço limitado obriga a marca a levar só uma parte do portfólio ao ponto de venda físico.

A dificuldade se agrava pela concorrência. O mercado de desodorantes é dominado por multinacionais, que chegam ao varejo com força para barganhar espaço. Para uma marca nacional, sobra a tarefa de buscar alternativas para furar essa barreira.

Há ainda dois caminhos de crescimento que a empresa considera óbvios e pouco explorados. O varejo alimentar, principal canal da marca, ainda tem espaço para desenvolver. E o canal farma, segundo Filizzola, é um oceano azul, expressão para um mercado com pouca concorrência e muito espaço a explorar. Hoje a farmácia pesa menos no negócio da Herbíssimo do que o tamanho do canal sugeriria.

O outro desafio é acompanhar um consumidor que muda cada vez mais rápido. "O consumidor está sempre no centro de todas as nossas tomadas de decisão", diz Filizzola. A empresa aposta que manter conversas próximas com a base é o que sustenta a régua de crescimento que se impôs até 2027.

Acompanhe tudo sobre:higiene-pessoal-e-beleza

Mais de Negócios

ABF Expo 2026: 35 franquias para empreender a partir de R$ 5 mil

Com R$ 200 milhões, resort em SC terá maior piscina de ondas do Brasil; veja imagens

‘Não era para termos esse nível de endividamento no Brasil’, diz CEO do Assaí

Quais marcas de moda mais geram resultado para o lojista? Pesquisa inédita ouviu 711 deles

Mais na Exame

Brasil

'Precisamos garantir melhor preço', diz ministro ao defender regra para carro elétrico

Ciência

Asteroide de até 1,6 km passará perto da Terra neste sábado; veja como observar

Mercados

Dólar chega a maior nível global em 13 meses e bate R$ 5,20 no Brasil

Future of Money

Empresa listada na B3 vai comprar 1 bitcoin a cada gol do Brasil na Copa do Mundo