Esta ex-Microsoft cria negócio após férias ruins e fatura US$ 250 mi: ‘Foi meu ponto de virada’

Uma experiência frustrante em Paris foi o ponto de virada para Nicole Smith, ex-consultora de marketing da Microsoft. Durante um passeio com a melhor amiga, percebeu como era difícil registrar boas fotos de viagem sem depender de selfies malfeitas ou desconhecidos.

Ao contar com a ajuda de uma amiga local, teve a ideia de criar uma plataforma que conectasse turistas a fotógrafos profissionais.

Assim nascia o Flytographer, primeiro marketplace global especializado em fotografia de férias, hoje presente em 350 cidades ao redor do mundo.

O que começou como um projeto paralelo logo já arrecadava US$ 250 mil anuais e atualmente, a empresa ultrapassa oito dígitos em receita, operando de forma lucrativa. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Do teste de conceito à escala internacional

Para validar o modelo, Nicole começou recrutando fotógrafos em destinos onde amigos viajavam, testando processos e coletando feedback. Só depois decidiu construir o site e lançar oficialmente.

Essa abordagem, conhecida como prototipagem enxuta antes de grandes aportes, permitiu que o Flytographer se consolidasse como solução de mercado antes de escalar.

O crescimento foi reforçado por rodadas iniciais de investimento-anjo e semente, que possibilitaram a montagem de equipe e expansão acelerada.

Gestão financeira: da pressão por escala ao foco no lucro

A trajetória da empresa também expõe dilemas típicos das finanças corporativas em startups. Nicole admite que, no início, cedeu à pressão por crescimento a qualquer custo após captar investimentos.

“Se pudesse voltar atrás, priorizaria expandir mais devagar, mas de forma lucrativa”, afirmou. A mudança de foco garantiu não apenas sobrevivência em tempos de crise, mas também a solidez para crescer de maneira sustentável.

Oportunidade no mercado da memória

Atualmente, o Flytographer já capturou mais de 4 milhões de fotos em destinos que vão de Roma a Tóquio, atuando em ocasiões como casamentos, luas de mel e viagens familiares.

Além da receita recorrente, a empresa consolidou uma comunidade de fotógrafos parceiros que cresceram junto com a plataforma.

Nicole resume a missão em uma frase que traduz bem o valor intangível do negócio:

"Nosso propósito é ajudar as pessoas a se lembrarem para sempre de suas histórias favoritas" Nicole Smith, fundadora da Flytographer

Priorize lucratividade sustentável sobre crescimento a qualquer custo

A evolução do Flytographer de US$ 250 mil para receita de oito dígitos demonstra como a mudança de foco para crescimento lucrativo pode ser mais estratégica que expansão acelerada financiada por capital externo sem controle de margens.

